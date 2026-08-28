Liverpool vs Nottingham Forest; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 2 de la Premier League

La Jornada 2 de la English Premier League finalmente ha llegado y, sin duda, uno de los juegos que más llaman la atención es aquel que enfrentará al Liverpool y al Nottingham Forest, sobre todo, por lo que ambas instituciones han visualizado como metas para esta temporada.

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El Liverpool es una de las instituciones más poderosas que existen en el futbol de Inglaterra, por lo que espera ser candidata al título de la Premier League. El Forest, por su parte, espera mantenerse en la zona media de la tabla general y buscar, en algún momento, un puesto a competiciones europeas.

¿Cómo llegan Liverpool y Nottingham a este duelo?

El Liverpool entregó el mejor partido de la jornada pasada luego de igualar a dos tantos frente al Newcastle, en un juego que sin duda dejó un gran sabor de boca a la afición red que espera que el equipo pueda mejorar a partir de ahora y tras la llegada de algunos elementos.

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The Reds at work 💪🔴 pic.twitter.com/yO8mJIOZqP — Liverpool FC (@LFC) August 26, 2026

Del otro lado de la moneda se encuentra el Nottingham Forest, un equipo que se ha reforzado de manera interesante pero que, sin embargo, perdió en su duelo inaugural al caer frente al Leeds United, por lo que la institución no se puede dar el lujo de sumar dos derrotas consecutivas en este inicio de temporada.

¿Cuándo y dónde ver en vivo el juego entre Liverpool y Nottingham?

Liverpool y Forest se verán las caras en un duelo realmente atractivo para el aficionado de la Premier League, la cual ha comenzado a calentar motores en un inicio de la que, se espera, sea una de las temporadas más reñidas y competidas que Inglaterra ha tenido en los últimos años.

El partido entre Liverpool y Nottingham será el que abra con las acciones de este sábado 29 de agosto, pues se llevará a cabo en el Estadio Anfield en punto de las 5:30 horas, tiempo centro de la República. Para disfrutarlo en vivo, únicamente tienes que sintonizar las pantallas de TNT y HBO Max.