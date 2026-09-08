Ganó la Champions League y el Mundial, pero nadie lo recuerda en el mundo del futbol

Ser un futbolista que tiene en su palmarés una UEFA Champions League y una Copa Mundial de la FIFA no es fácil. De hecho, son muy pocos los jugadores que han tenido la posibilidad de lograr los que son considerados, por muchos expertos, los trofeos más importantes de este deporte.

Champions League Barcelona vs Juventus

Sin embargo, existe un jugador que fue importante para sus respectivos equipos en la consagración tanto de la Champions League como del Mundial pero que, sin embargo, pasa muy desapercibido en la historia del futbol. Por tal motivo, aquí conocerás más respecto a Bixente Lizarazu.

Lizarazu, de ganar la Champions League y el Mundial a no ser reconocido

Nacido el 9 de diciembre de 1969 en San Juan de Luz, Bixente Lizarazu se destacó por ser un futbolista francés de origen vasco que es considerado uno de los mejores laterales de la década de los 90’s, así como de los principios de los 2000’s gracias a su temple con el balón y capacidad defensiva.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

🇫🇷🌕 Bixente Lizarazu: "You CANNOT give the Ballon d'Or to someone who hasn't won any trophies!" ❌ (@telefoot_TF1) pic.twitter.com/zw6hFsN2oq — EuroFoot (@eurofootcom) September 7, 2026

Y es que, a pesar de tener un mano a mano eficaz, Lizarazu también destacó por su gran velocidad y un despliegue físico que lo ayudaba a estar en ambas bandas. Fue así como el francés tuvo la oportunidad de jugar con el Burdeos, el Athletic Club y el Bayern Múnich, su mejor etapa como profesional, de 1997 al 2004 y del 2005 al 2006.

Fue precisamente aquí en donde el lateral tuvo una época dorada en donde ganó seis títulos de Bundesliga y la UEFA Champions League. Además, en estos años también conquistó la Copa Mundial de la FIFA 1998 con Francia, selección en donde estuvo cerca de llegar a las 100 participaciones.

¿Por qué pocos recuerdan a Lizarazu?

La realidad es que, a diferencia de lo que ocurre con otros jugadores de su época, Bixente no contaba con los reflectores dado que no tenía polémicas extracancha, por lo que, pese a haber ganado los dos trofeos más importantes del mundo, suele pasar desapercibido entre los aficionados.