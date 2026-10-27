INCREÍBLE: Llaman a la policía porque un niño de 3 años era demasiado bueno jugando futbol

Un niño de apenas tres años se convirtió en protagonista de una polémica en Florida, Estados Unidos, después de que un organizador de una liga juvenil llamara a la policía durante un partido. De acuerdo con un reporte de ESPN, La familia de Nevada asegura que el pequeño fue expulsado de la competencia porque su habilidad con el balón superaba a la de sus compañeros.

El caso se volvió viral en redes sociales luego de que sus padres compartieran videos en los que se observa al pequeño regatear a otros niños y marcar varios goles durante un encuentro de i9 Sports, una organización deportiva juvenil nacional, en Winter Park.

La policía llegó al parque por un conflicto durante el partido

Mientras grababa la escena tras la llegada de los agentes, el padre de Nevada expresó su indignación por lo ocurrido.

“Llamaron a la policía por un niño de tres años porque es demasiado bueno”, dijo en el video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

De acuerdo con el relato de la familia, las quejas surgieron porque el pequeño de nombre Nevada retenía el balón durante demasiado tiempo y sus rivales no conseguían quitárselo. El padre afirmó que otros padres se molestaron porque el pequeño no pasaba la pelota a sus compañeros.

Parents reportedly called the police on a 3 year old soccer player named Nevada for being too good at the game His family claims he was dominating against 5 year olds so badly that complaints led to him being removed from the league [via/ IG nevadaney10] https://t.co/YdkZokuabo — Complex (@Complex) October 25, 2026

En las imágenes difundidas por la familia, Nevada aparece conduciendo el balón, superando a otros niños y anotando. El video no muestra contacto físico entre el pequeño y los demás jugadores.

La versión del organizador fue distinta. En imágenes de la cámara corporal de la policía, difundidas posteriormente, el responsable de la liga explicó que el niño estaba más avanzado que los demás, pero sostuvo que también empujaba a otros jugadores.

“El chico es bueno. Es genial. Muy bueno”, dijo el organizador a los agentes. También explicó que había intentado pedirle que no empujara a sus compañeros y que el conflicto aumentó cuando el pequeño fue enviado al banquillo.

Los padres aseguran que expulsaron al pequeño de la liga

La madre de Nevada dijo a los agentes que la familia consideraba injusto el trato hacia su hijo y aseguró que lo estaban apartando por su capacidad futbolística.

“Están enojados con mi hijo porque juega al futbol. Literalmente lo están echando de aquí porque es bueno en el futbol”, afirmó.

Según los padres, la inscripción en la liga había costado cerca de 300 dólares. El organizador pidió a la policía que retirara a la familia del parque y ofreció devolverles el dinero, pero los agentes explicaron que no tenían autoridad para expulsarlos del espacio público por esa situación.

El Departamento de Policía de Winter Park informó posteriormente que la familia colaboró con los agentes, que nadie fue arrestado y que tampoco se prohibió a los padres o al niño entrar al parque. La institución señaló que la liga ofreció un reembolso.