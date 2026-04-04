Pumas quiere comprar a goleador que se fue de Toluca por la puerta de atrás: es la sensación del Clausura 2026

Pumas tiene un gran Clausura 2026 y marcha en la cuarta posición de la tabla general de la Liga BBVA MX, ello en gran medida al cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez y a los jugadores. Entre ellos sobresale uno que llegó para este torneo y ese es Robert Morales, quien se fue por la puerta de atrás de Toluca y es actualmente la sensación.

La “Pantera” está a préstamo con el conjunto universitario hasta diciembre de este año y, según reportes de insiders, el equipo está interesado en hacer válida la opción de compra, ya que ha cumplido con créditos su estadía en el club, que este fin de semana enfrentará a Chivas, que sufrió un radical cambio que le puede jugar en contra.

Robert Morales tiene un torneo de ensueño, por lo que Pumas analiza la posibilidad de comprarlo.|Pumas MX

Con Pumas, el paraguayo ha disputado 14 partidos, 12 de la Liga BBVA MX y 2 de Concachampions, en los que suma 5 goles y una asistencia. El jugador de 27 años es uno de los goleadores de la UNAM junto a Juninho, quien lleva 5 anotaciones en el Clausura 2026.

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De estar en el olvido en Toluca a firmar con Pumas

Morales se formó en Olimpia de Paraguay, pero fue en verano de 2023 cuando Toluca lo fichó. Sin embargo, con la llegada de Paulinho, su rol fue relegado, ya que pasó de ser titular a banca del tricampeón de goleo. Por lo anterior, Antonio Mohamed decidió desprenderse de él.

En enero de este año fue cuando el paraguayo llegó a préstamo con el conjunto universitario, para dejar de ser Diablo. Con el conjunto escarlata vivió grandes momentos, pues marcó 13 goles en 81 partidos disputados, 31 de ellos como titular, según BeSoccer.

Será cuestión de tiempo o, al finalizar el Clausura 2026, que la directiva de Pumas dé a conocer si hará válida la opción de compra o no de Robert, quien es la sensación de este torneo, ya que pasó de estar en el olvido a ser goleador.