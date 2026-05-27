Llegó a México como refuerzo bomba, pero solo jugó 3 partidos y hoy podría ser campeón de Europa

En verano de 2025, Club Pachuca fichó a un delantero como su refuerzo bomba, proveniente de España. Todo marchaba viento en popa, hasta que después de 3 jornadas de la Liga BBVA MX le pidió a la directiva que lo vendieran. Fue así que el brasileño regresó a Europa, donde ahora puede salir campeón, no como un exjugador de Cruz Azul que le tocó verlos levantar el título por la TV.

Alexandre Zurawski, mejor conocido como Alemao, es el jugador que solo estuvo unas semanas en México, ya que después fue vendido por 4.5 millones de dólares al Rayo Vallecano, equipo que disputará la Gran Final de la Conference League ante el Crystal Palace este miércoles 27 de mayo.

Alemao, ex de Pachuca, disputará la final de la Conference League con Rayo Vallecano.|@9alemao

Llegó como fichaje bomba y se marchó por la puerta de atrás

El jugador de 28 años arribó al futbol mexicano en verano de 2025, proveniente del Real Oviedo. Llegó como refuerzo bomba, la cual se desinfló conforme el paso de los días, pues después de unas semanas le solicitó a la directiva de los Tuzos salir.

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De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, Alemao solo marcó un gol en 6 partidos disputados: 3 en la Liga BBVA MX y la misma cantidad en la Leagues Cup de la edición 2025.

Pese a ello, Pachuca hizo negocio con el jugador, pues según datos de la fecha, fue adquirido en 3.5 millones y fue vendido en 5.5 millones. Es decir, hubo una ganancia por el brasileño de 2 millones de dólares.

Alemao puede formar parte de la historia del Rayo Vallecano en caso de ganar la Conference League, ya que sería su primer título de manera profesional en toda su historia. La cita con el destino del ex de los Tuzos y el club español será este miércoles 27 de mayo en punto de la 1 de la tarde (hora centro de México).