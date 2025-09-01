Venía como refuerzo bomba desde Europa y hoy fue despedido de la Liga BBVA MX

El Club Pachuca ha sufrido un golpe inesperado en plena reestructuración: el delantero brasileño Alexandre Zurawski “Alemao” ha dejado el equipo para fichar con el Rayo Vallecano de la liga española. La noticia cayó como un balde de agua fría en La Bella Airosa, especialmente para el técnico Jaime Lozano, quien contaba con el atacante como pieza clave en su esquema ofensivo.

Alemao, de 27 años, apenas había disputado cinco partidos con los Tuzos entre Liga MX y Leagues Cup, sin lograr marcar goles ni consolidarse como titular. Sin embargo, su presencia generaba competencia interna y ofrecía variantes en ataque, algo que Lozano valoraba profundamente. “Nos hubiera encantado que Alemao se hubiera mantenido. Siempre mientras mejores jugadores tengamos, la competencia interna será fantástica”, declaró el estratega tras la derrota ante América.

¿Cuánto pagó Rayo Vallecas por Alemao?

El acuerdo con el Rayo Vallecano se cerró por 5.5 millones de euros, y Pachuca se reserva el 20% de una futura venta. El brasileño ya aterrizó en Madrid, donde vivirá su primera experiencia en la máxima categoría del futbol español y disputará la UEFA Conference League.

La salida de Alemao se suma a otras bajas que han complicado el armado del plantel hidalguense, como la de John Kennedy, quien regresó intempestivamente a Brasil semanas atrás. Con el mercado de fichajes cerrando en Europa y Sudamérica, las opciones para reemplazarlo se reducen drásticamente. La Liga MX, sin embargo, mantiene abierta su ventana hasta el 12 de septiembre, lo que da a Pachuca un margen limitado para reaccionar.

Jaime Lozano, visiblemente afectado, ha dejado en manos de la directiva la decisión de buscar un sustituto. Mientras tanto, el equipo deberá enfrentar a Cruz Azul con lo que tiene, en medio de una racha negativa y una ofensiva debilitada.

La salida de Alemao no solo representa una baja deportiva, sino también un mensaje confuso sobre la dirección que está tomando el proyecto de los Tuzos. En un torneo que exige resultados inmediatos, Pachuca necesita claridad, refuerzos y estabilidad. Porque si algo ha quedado claro, es que sin gol, no hay futuro.

