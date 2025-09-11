Diablos Rojos vs Charros: Horario y dónde ver el Juego 2 de la Serie del Rey 2025

Los Diablos Rojos del México tomaron ventaja en el primer compromiso correspondiente a la Serie del Rey ante los Charros de Jalisco. Ahora, esta escuadra se verá obligada a obtener el triunfo en el Juego 2, mismo que guarda relación con la parte final de la Liga Mexicana de Beisbol.

Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 31 de julio | LMB 2025

La Serie del Rey 2025 será una de las más espectaculares de los últimos años y para muestra de ello estuvo la vibrante victoria que los Diablos Rojos obtuvieron sobre los Charros en el primer duelo. Por ende, es preciso que sepas cuándo, dónde y a qué hora será el Juego 2 entre ambas escuadras.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver el Juego 2 entre Diablos y Charros?

Después de lo vivido en el primer juego entre ambas instituciones, debes saber que el Juego 2 de la Serie del Rey 2025 está programado para este jueves 11 de septiembre en punto de las 19:00 horas, tiempo centro del país. El mismo se llevará a cabo, nuevamente, en el Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX.

Para disfrutar de esta final, la cual es inédita después de la cantidad de décadas que la Liga Mexicana de Beisbol tuvo que esperar para que los Charros de Jalisco llegaran a esta instancia, se recomienda seguir el canal LMB TV, la cual tendrá todos los detalles respecto a este compromiso.

¿Cómo fue la victoria de los Diablos ante los Charros en el Juego 1 de la Serie del Rey?

Los Diablos Rojos del México aprovecharon su localía para vencer ante su gente a los Charros de Jalisco por 8 carreras a 4, un resultado que le da ventaja para enfrentar la siguiente parte de una Serie del Rey en la que naturalmente parte como favorito ante su rival.

Un punto a destacar es que, con este triunfo, los del centro del país suman nueve victorias de manera consecutiva dentro de la Serie del Rey, esto después de los resultados que obtuvo frente a Puebla y Monterrey en el 2014 y el 2024, respectivamente hablando.

¿Cuántos títulos de la LMB tienen los Diablos Rojos del México?

Otra razón por la cual los Diablos parten como favoritos es por el hecho de ser la escuadra con la mayor cantidad de títulos en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol al sumar un total de 17 campeonatos, el último de ellos obtenido ante los Sultanes de Monterrey.