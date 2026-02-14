Lo confiesa todo: seleccionado mexicano rechazó al América para jugar con el equipo de sus amores

Club América estuvo interesado en fichar a Brian Gutiérrez antes de que llegara a Chivas, pero el seleccionado mexicano les dijo que no y se decantó por jugar con el equipo de sus amores, pues así lo confesó previo al Clásico Nacional. Conoce al delantero que dejó ir gratis el Rebaño Sagrado y ahora la rompe en su nuevo club.

El mexicoamericano confesó que fueron ciertos los rumores de que estaba en la órbita de las Águilas, pero al final de cuentas se decantó por el equipo al que le va desde pequeño, Chivas, a donde llegó para disputar el Clausura 2026.

Brian Gutiérrez despreció al conjunto de Coapa para jugar en Chivas.|@briangutierrez_11

“Sí, hubo un tema de eso [interés del América], pero yo tuve la respuesta al final y siempre fue Chivas”, respondió el mediocampista cuando se le preguntó acerca del interés del conjunto de Coapa antes de su llegada al club rojiblanco.

La decisión que orilló a Brian Gutiérrez a jugar en Chivas en lugar de América

El futbolista de 22 años ha declarado en varias ocasiones que es aficionado de Chivas desde que era pequeño, por lo que era un sueño jugar en uno de los llamados 4 Grandes del futbol mexicano. Por lo anterior, aceptó la oferta de la directiva rojiblanca para llegar como un gran refuerzo para el Clausura 2026.

El nacido en Estados Unidos, pero con sangre mexicana, ha disputado las 5 jornadas que van del Clausura 2026. Ello le valió para ser convocado por primera vez a la Selección Mexicana para disputar los partidos amistosos de Centro y Sudamérica, dejando buenas impresiones a Javier Aguirre sobre su actuar dentro del terreno de juego.

Ahora, Gutiérrez se medirá por primera vez en el que hubiera sido su nuevo equipo en el Clásico Nacional que se disputará este sábado 14 de febrero a las 9 de la noche en el Estadio Akron.