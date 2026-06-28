Lo mejor del festejo en tierras aztecas | Los momentos que hicieron vibrar a la afición
La fiesta del futbol se vivió con intensidad en tierras aztecas. Revive las mejores celebraciones, el ambiente de la afición y los momentos que marcaron una jornada inolvidable.
La pasión por el futbol volvió a tomar las calles y los estadios en un festejo que reunió a miles de aficionados en tierras aztecas. Desde las celebraciones más emotivas hasta los instantes que hicieron vibrar a la afición, este es un recorrido por los mejores momentos de una jornada inolvidable.