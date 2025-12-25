Los tremendos récords de la MLS en 2025: el año que CAMBIÓ LA HISTORIA del fútbol en Estados Unidos

La temporada 2025 de la MLS no fue una más para el deporte de los Estados Unidos. Fue un punto de quiebre, un año donde la liga celebró sus 30 años de historia mostrando su gran músculo deportivo, impacto cultural y ambición global como nunca antes. Con estadios llenos, audiencias récord y una constelación de figuras internacionales, el fútbol en Estados Unidos dio un salto definitivo que incluye, desde luego, a la gran comunidad latina.

Desde el inicio quedó claro que sería una campaña distinta. La presencia de grandes figuras como Lionel Messi, sumada a fichajes como Son Heung-Min, Thomas Müller y el mexicano Hirving “Chucky” Lozano, elevó el nivel competitivo y mediático. Pero lo más relevante fue que la MLS respondió en la cancha, con partidos intensos, jóvenes protagonistas y proyectos sólidos que rompieron pronósticos.

La MLS de las superestrellas… y del espectáculo real

El impacto de las figuras globales fue inmediato. Lionel Messi lideró un año histórico con Inter Miami, Son convirtió a LAFC en un fenómeno internacional y Müller transformó a Vancouver en un contendiente real. No fue marketing vacío: hubo rendimiento, goles, títulos y finales memorables.

La MLS dejó de ser “liga de retiro” para consolidarse como liga de rendimiento, donde estrellas llegan a competir de verdad y a potenciar a los jóvenes.

Proyectos nuevos, récords y una liga lista para el Mundial 2026

Uno de los grandes relatos del 2025 fue San Diego FC, que firmó el mejor debut de expansión en la historia. A esto se sumaron récords de asistencia, crecimiento digital y una MLS cada vez más influyente en la preparación de selecciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La liga cerró el año con más de 14 millones de boletos vendidos, audiencias internacionales en alza y una identidad clara: emocionar, competir y crecer.

2025 no solo fue lo mejor de la MLS. Fue el año en que la liga se confirmó como una potencia futbolística en construcción, lista para su mayor examen mundial.