Esto fue lo primero que hizo Adalberto Carrasquilla tras lesionar a Kevin Mier y dejó con la boca abierta a muchos

La victoria de Pumas UNAM ante Cruz Azul para meterse al Play-In tuvo una jugada que se volvió viral y polémica: Adalberto Carrasquilla se aventó con los dos pies para adelante, con la suela, hacia el lugar donde estaba Kevin Mier, portero rival que iba a despejar el balón. Ahora Coco podría ser sancionado de oficio , aunque en redes sociales no se le ve preocupado.

Mientras que Mier percibe un mejor salario que Carrasquilla y tiene un valor de mercado más alto, en las últimas horas la polémica creció aún más por la publicación que hizo en sus redes sociales Coco, el mediocampista de Pumas. “Llegué a la concentración con mi sele”, expresó en sus redes sociales, con dos imágenes suyas con cara de felicidad en Panamá.

Llegué a la concentración con mi sele.⚽️🇵🇦 pic.twitter.com/NLwFkac7MP — Adalberto Carrasquilla (@Acarrasquilla18) November 10, 2025

Muchos fanáticos de La Máquina exigen la sanción de oficio para Coco Carrasquilla y que sea inhabilitado por el mismo tiempo que el portero colombiano tenga de recuperación por la fractura de la tibia de su pierna derecha. Por el contrario, los aficionados de Pumas sostienen que no es para tanto, incluso el entrenador Efraín Juárez opinó lo mismo.

¿Qué dice el reglamento sobre las faltas como las de Coco Carrasquilla a Kevin Mier?

“Las entradas o disputas del balón que pongan en peligro la integridad física de un adversario o en las que el jugador se emplee con fuerza excesiva o brutalidad deberán sancionarse como ‘juego brusco y grave’ (faltas de extrema dureza)”, comienza explicando el reglamento del futbol.

Crédito: Mexsport Adalberto Carrasquilla con la selección de Panamá

Además, agrega: “Todo jugador que arremeta contra un adversario en la disputa del balón de frente, por el costado o por detrás, utilizando una o ambas piernas con fuerza excesiva o poniendo en peligro la integridad física del adversario, estará jugando con excesiva dureza”.

Si se hace un análisis, se puede llegar a la conclusión de que la acción de Adalberto Carrasquilla corresponde a una tarjeta roja. Sea como sea, Coco ahora está centrado en la selección de Panamá, tal como mostró en sus redes sociales, en la primera publicación que realizó en su cuenta de Instagram luego de lesionar a Kevin Mier.

