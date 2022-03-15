Lo que aprendimos de la eliminación del Manchester en Old Trafford

El Atlético de Madrid se metió a una de las catedrales del deporte, Old Trafford, y eliminó en contra de los pronósticos a un Manchester United que fue ligeramente superior, pero no pudo aprovechar a su gente y su favoritismo, quedando eliminado de la Champions League.

El futbol es vida y es un deporte de todos: NO A LA VIOLENCIA

Esto es lo que aprendimos del partido.

El Manchester se complicó la vida

Los 'Red Devils' tuvieron el partido en sus manos. Comenzaron jugando mejor y presionaron al Atlético desde el arranque. Pero la creatividad y la precisión con el esférico no estuvo de su lado.

Ralf Rangnick fue atinado en cuanto a la estrategia sin balón, pero con él en los pies sus pupilos no encontararon las formas. Algunos errores en el sector defensivo costaron muy caro al equipo. Uno de ellos terminó en su portería tras perder la pelota en una zona peligrosa.

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Oblak renació en el partido más importante

Jan Oblak, tan criticado en los últimos meses por su bajo desempeño, se rehizo en el partido más importante en lo que va de la temporada. Se mostró seguro bajo los tres palos y respondió ante los tiros que tenían pinta de terminar en gol.

Quizá la más importante intervención ocurrió al 75' con un cabezazo de Cristiano Ronaldo cerca del área chica, disparo que Oblak atajó rescostándose y mostrando finos reflejos. Así también lo hizo en la primera mitad, desviando un esférico que se iba moviendo en el aire con mucha inestabilidad.

La sexta fue la vencida para Simeone

Por fin logró el 'Cholo' Simeone vencer a Cristiano Ronaldo en una eliminatoria de la Champions League. Tuvieron que pasar seis cruces para que el técnico argentino derrotara al legendario jugador después de haberlo enfrentado con el lusitano portando las camisetas del Real Madrid, la Juventus y ahora del United.

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Simeone apostó por lo justo, lo métricamente atinado para ganar esta eliminatoria. Muchos criticarán por la poca espectacularidad que ofrecen esas estrategias y lo arriesgadas que pueden llegar a ser, pero por hoy, el argentino se salió con la suya y está en los cuartos de final.

Héctor Herrera sigue aprovechando sus oportunidades

El mediocampista mexicano, Héctor Herrera, volvió a ser titular en Champions por segundo partido consecutivo, y por sexto entre la Copa de Europa y la liga española.

Tiempista y solidario, 'HH' aguantó todo el partido a buen ritmo, defendió bien y distribuyó con maestría el balón cuando lo tuvo en los pies. No se metió en problemas y fungió como un gran comodín en el triunfo de esta tarde.

"Podemos hacer historia", dijo al término del partido.

