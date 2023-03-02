Lo que aprendimos del triunfo del Barcelona en el Santiago Bernabéu

El Barcelona pisaba el césped del Santiago Bernabéu con pocos ánimos y calidad de víctima. Al grado de que Xavi reconoció que los merengues eran favoritos. Pero el futbol premió a un aguerrido y ordenado equipo culé que sacó agua de las piedras en la capital española. Esto es lo que aprendimos del triunfo 0-1 del Barca ante el Real Madrid.

El Real Madrid no encuentra contundencia

La sensación que deja este Real Madrid es de carecer de un nueve. Claro, ahí está Benzema, pero cada vez juega más lejos del área. Cada vez se vuelve más generador y menos definidor.

El Madrid avisó y avisó. A los 30 segundos con un tiro de Modric que tocó las redes por afuera, al 12' con un gol anulado a Benzema, y un sinfín de centros durante todo el partido. Pero no concretó, al igual que el fin de semana pasado ante un Atlético de Madrid con un hombre menos.

La falta de gol es el principal enemigo del Madrid en este momento, el más importante de la campaña.

El Barcelona jugó a la fácil

El Barcelona llegaba disminuido a este partido, sobre todo en la delantera. La ausencia de hombres como Lewandowski, Pedri o Dembelé dejaban con muy pocas armas a Xavi Hernández, y eso se reflejó claramente dentro del campo.

El Real Madrid dominó sin vacíos. Asfixió al Barcelona hasta el cansancio. Los blaugrana apelaban a los esporádicos contragolpes. Para su fortuna, en uno de ellos cayó el autogol de Militao. Pero fue eso. Una combinación de fortuna, claro, respaldada en una actitud ejemplar de los jugadores del Barca.

Para que el Barcelona pudiera dar una sorpresa en este partido, tenía que ocurrir algo así, y ocurrió. Sin quitarle mérito a la defensa culé, que se encerró con candados de acero, el Madrid merecía más, pero el futbol no es de merecer.

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El Madrid le robó la identidad al Barcelona

Podrá ganar, empatar o perder, pero el Barcelona muere tocando la pelota de un lado a otro, ejecutando su bien impregnado juego posicional. Aunque esta vez fue el Real Madrid el que parecía darle a ratos unas clases de tenencia de la pelota al conjunto catalán.

Varios se movían por toda la cancha (Camavinga, Modric, Kroos, Benzema, Valverde, Militao). El equipo blanco presumió una media del 65% de posesión de balón. Extraña que el Barcelona, a pesar de las bajas, tuviera tan poco tiempo la pelota, pues esa filosofía suelen tenerla titulares y suplentes.

No obstante, prostituyendo su esencia a costa de un futbol que es como el amor (en donde todo se vale), el Barcelona salió ileso del Santiago Bernabéu.

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Ansu Fati dejó todo para el partido de vuelta

Las oportunidades para el Barcelona se pudieron contar con los dedos de una sola mano. El autogol, un par de contragolpes sin mayores emociones, y una pelota que parecía entrar a la puerta de Courtois, pero que Ansu Fati sacó accidentalmente en la línea.

El cuadro blaugrana no esperaba salir airoso de la casa blanca, y el 0-1 es ya de por sí un resultado esperanzador para los culés. Pero tomando en cuenta las circunstancias del partido, ese gol que pudo ser y nunca fue, hubiera puesto al Madrid contra las cuerdas. En cambio, tiene mucha vida para los segundos 90 minutos.

