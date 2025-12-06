¡Están a la venta! Esto es lo que cuestan los tachones de Gilberto Mora en México
Los tacos de futbol de Gil Mora se venden en la página oficial de la marca que viste al joven de Xolos de Tijuana
Mientras que los tachones de algunos jugadores (como Chino Huerta) no se venden al público por ser diseños propios para cada uno, gran parte de ellos sí se comercializan en México. Por ejemplo, los dos modelos de tacos que ha usado recientemente Gilberto Mora se pueden conseguir en las tiendas del territorio mexicano.
Gilberto Mora –que rompió 13 récords con 17 años– ha utilizado dos pares de tachones en los últimos dos partidos con la Selección Nacional de México, por ejemplo. Ambos modelos se encuentran en la página web de la marca de las tres tiras que patrocina al jugador de Xolos de Tijuana.
Gil Mora utiliza los tachones de la marca alemana de las tres tiras Predator Élite aniversario 30 años de color negro con plata y rojo ($ 7,999). También ha utilizado los F50 Élite de color naranja con un precio de $ 7,499.
TE PUEDE INTERESAR:
- HISTORIA: México GOLEA 14-0 y sueña con ser el gran favorito en la próxima Copa del Mundo
- Revelan cuáles son los 2 jugadores que pasarían de Xolos de Tijuana a Club América: sus rendimientos esta temporada
- Real Madrid perdería a una de sus máximas figuras por culpa de la Premier League
Los detalles de los tachones Predator de Gilberto Mora
Este calzado de futbol adidas Predator Elite de colección limitada le da una vuelta de tuerca a la icónica combinación de colores. Además, añade un toque de plata “para lograr un look opulento inspirado en los vehículos deportivos”. Además, este diseño está inspirado en el modelo surgido hace 30 años (es una edición de aniversario). Y sus características son:
- Ajuste clásico
- Sistema de amarre de cordones
- Exterior de piel Fusionskin con elementos Strikeskin
- Cuello adidas PRIMEKNIT
- Lengüeta plegable
- Suela para terreno firme Controlframe 2.0
- Color del artículo: Core Black / Silver Metallic / Vivid Red
- Número de artículo: JS0563
- Precio: 7,999 pesos mexicanos
Así son los tachones F50 de Gil Mora en México
Este modelo, conocido como botas adidas F50 Elite, están diseñadas para la velocidad en el campo. El fabricante asegura que sirven para sentir la adrenalina. Estos tachones de futbol sin agujetas se caracterizan por dar una “gran respuesta (que) te ayuda a mantener un ritmo imparable”, según la página oficial de la compañía alemana. Sus características son las siguientes:
- Ajuste clásico
- Estructura sin cordones
- Exterior Fibertouch con textura Sprintweb 3D
- Cuello adidas PRIMEKNIT
- Suela Sprintframe 360 para terreno firme
- Color del artículo: Beam Orange / Lucid Blue / Cloud White
- Número de artículo: JH7626
- Precio: $ 7,499.