¡Están a la venta! Esto es lo que cuestan los tachones de Gilberto Mora en México

Mientras que los tachones de algunos jugadores (como Chino Huerta) no se venden al público por ser diseños propios para cada uno, gran parte de ellos sí se comercializan en México. Por ejemplo, los dos modelos de tacos que ha usado recientemente Gilberto Mora se pueden conseguir en las tiendas del territorio mexicano.

Gilberto Mora –que rompió 13 récords con 17 años– ha utilizado dos pares de tachones en los últimos dos partidos con la Selección Nacional de México, por ejemplo. Ambos modelos se encuentran en la página web de la marca de las tres tiras que patrocina al jugador de Xolos de Tijuana.

Tachones de Gilberto Mora.

Gil Mora utiliza los tachones de la marca alemana de las tres tiras Predator Élite aniversario 30 años de color negro con plata y rojo ($ 7,999). También ha utilizado los F50 Élite de color naranja con un precio de $ 7,499.

Los detalles de los tachones Predator de Gilberto Mora

Este calzado de futbol adidas Predator Elite de colección limitada le da una vuelta de tuerca a la icónica combinación de colores. Además, añade un toque de plata “para lograr un look opulento inspirado en los vehículos deportivos”. Además, este diseño está inspirado en el modelo surgido hace 30 años (es una edición de aniversario). Y sus características son:

Ajuste clásico

Sistema de amarre de cordones

Exterior de piel Fusionskin con elementos Strikeskin

Cuello adidas PRIMEKNIT

Lengüeta plegable

Suela para terreno firme Controlframe 2.0

Color del artículo: Core Black / Silver Metallic / Vivid Red

Número de artículo: JS0563

Precio: 7,999 pesos mexicanos

Tachones Predator de Gil Mora.

Así son los tachones F50 de Gil Mora en México

Este modelo, conocido como botas adidas F50 Elite, están diseñadas para la velocidad en el campo. El fabricante asegura que sirven para sentir la adrenalina. Estos tachones de futbol sin agujetas se caracterizan por dar una “gran respuesta (que) te ayuda a mantener un ritmo imparable”, según la página oficial de la compañía alemana. Sus características son las siguientes: