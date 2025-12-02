Revelan cuáles son los 2 jugadores que pasarían de Xolos de Tijuana a Club América: sus rendimientos esta temporada

La planificación del clausura 2026 ya comenzó oficialmente en Coapa. Tras la eliminación a manos de Rayados de Monterrey en los cuartos de final, América aceleró la búsqueda de refuerzos y ya habría avanzado en negociaciones con Xolos de Tijuana para incorporar a dos futbolistas: Kevin Castañeda y el brasileño Vitinho.

Castañeda, de 26 años, es un mediocampista ofensivo con valor de mercado de 3 millones de euros según el sitio Transfermarkt. Su rendimiento en el Apertura 2025 lo puso rápidamente en el radar, dado que disputó 20 encuentros, marcó seis goles y aportó cuatro asistencias entre la Fase Regular, el Play-In y la Liguilla.

Vitinho, por su parte, es un extremo de 24 años tasado en una cifra similar. Aunque en el último certamen no tuvo estadísticas destacadas (no marcó ni asistió), es una de las principales promesas del club por su desequilibrio y velocidad. Si bien su contrato, vigente hasta junio de 2027, complica su salida, los Azulcremas harían el intento.

Instagram @kevincv10 - @vitinhoo

TE PUEDE INTERESAR:



El intercambio que llevarían a cabo América y Tijuana

De acuerdo con el periodista Roberto López Olvera, el América estaría dispuesto a entregar a dos de sus jugadores extranjeros a cambio de un futbolista mexicano de Xolos. La primera interpretación apuntaba directamente a Castañeda, cuya condición de nacional facilitaría su registro en Coapa. Sin embargo, de momento no se reveló quiénes serían los dos nombres involucrados en la operación.

Por otro lado, según su información de Diego Sandovál, André Jardine fue el responsable de solicitar la llegada de Vitinho. El técnico brasileño ya trabajó con él en su paso por Atlético de San Luis, lo que alimenta la versión de un posible reencuentro en las Águilas. Por ahora, ninguna de las instituciones hizo un anuncio oficial al respecto.