Con solo 17 años: estos son los 13 récords que ostenta Gilberto Mora en México

Es difícil encontrar una sola razón para lo sucedido en la victoria de los Xolos de Tijuana sobre Tigres de la UANL , pero sin dudas que la presencia de Gilberto Mora en el campo de juego sirvió de mucho, incluso desde antes de comenzar el partido. El joven de 17 años marcó un gol en este partido y, de esa manera, alcanzó un nuevo récord y ya son 13 los que ostenta.

Mientras que los jóvenes de su edad sueñan con usar a Gil Mora en el EA Sports FC 26 (tiene nuevo potencial) , él se destaca jugando en el campo de juego. De hecho, fue muy importante su gol en la victoria 3-0 en el partido válido por la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

NOTIMEX

Entre los 13 récords que consiguió con apenas 17 años, el más reciente es el de ser el jugador más joven en anotar en la Liguilla. Además, hace pocos días había conseguido el de jugador más joven en marcar en un Play-In. Sus logros se dan tanto en la Liga BBVA MX con los Xolos de Tijuana como en la Selección Nacional de México, donde ya juega en la Mayor.

TE PUEDE INTERESAR:



Los 13 récords de Gilberto Mora en Tijuana y México

El sitio Jóvenes Futbolistas, especializado en analizar rendimiento de los jugadores con menor edad en el futbol mexicano, recolectó estos 13 récords de Gilberto Mora: