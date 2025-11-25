Estos son los tachones que usa César “Chino” Huerta y lo que cuesta un par para los clientes normales

César Huerta ocupa un lugar de privilegio en el Anderlecht y también en el corazón de los fanáticos de Pumas UNAM. De hecho, algunos aficionados del Club Universidad Nacional se preguntaban cómo conseguir sus tachones tan particulares y cuánto podrían costar. Sin embargo, no tienen precio y hay un detalle que llama mucho la atención.

Resulta que el modelo tan épico de la marca que lo viste, llamado ‘CH12’ no está a la venta en la actualidad, por lo que solo se pueden adquirir variantes similares por un precio que va de los 999 a los 1,299 pesos mexicanos en la tienda oficial. Los tachones del Chino Huerta –que sufrió una lesión– fueron una edición exclusiva para él y para un sorteo muy particular.

@cesarh_33 “Chino” será baja durante varias semanas debido a una lesión, por lo que se perderá la Fecha FIFA de noviembre con la Selección Mexicana

Los detalles de los tachones de César “Chino” Huerta

Color: blanco / gris / plata

Nombres grabados: “Valera”, por parte del apellido de su mamá. También César.Huerta

Detalle grabado: bandera de México

Iniciales: “CH12” en la lengüeta, haciendo alusión a sus iniciales y su número habitual

Precio: no están a la venta en la actualidad, se sorteó un par para los fanáticos en 2024

Los tachones Pirma CH12 son una edición limitada en colaboración con César "El Chino" Huerta (ex Pumas UNAM y actual Anderlecht de Bélgica), lanzada en abril de 2024 para promociones y giveaways en redes sociales de Pirma. El concurso para llevarse esos taquetes consistía en subir una foto disfrazado de ese futbolista y obtener más ‘likes’ que el resto.

@pirma_oficial ¡Participa en nuestro Giveaway con Pirma y El Chino Huerta! 🌟 Visita nuestro Facebook @Pirma_Oficial, encuentra la publicación del Chino Huerta y deja tu comentario con una foto tuya caracterizado como él (César Huerta). ¡La foto con más likes se llevará el par de CH12! 🏆 Tienes hasta el 30 de abril de 2024 para publicar tu foto. El 3 de mayo cerramos votaciones. El ganador sera quien mas reacciones haya logrado en su foto a las 5:00 p.m. Del 3 de mayo. ¡Mucha suerte! 🍀 #GiveawayPirma #ElChinoHuerta #CH12 #PumasMX #MesDelNiño #HechoEnMexico #PirmaSquad ♬ sonido original - pirma_oficial - PIRMA OFICIAL

Modelo equivalente a los tachones CH12 del Chino Huerta

El CH12 de la marca que viste a César Huerta, extremo izquierdo mexicano de 24 años, se basa en la línea de tachones profesionales futbol, con diseño en microfibra blanca o gris, placa de tacos FG (para césped natural) y el logo característico de la compañía.

En ese sentido, en la página oficial de la marca se pueden encontrar los Tachones Skin Gamer Glitchforce Profesional 3056 por un precio actual de $1,099 MXN. Además, hay otras opciones equivalentes en el rango de $ 999 a $ 1,299 MXN, tales como los Legacy Skin Gamer 3052 ($999) y los Brasil Pro Turf para superficies sintéticas ($ 1,199).

