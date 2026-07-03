Luka Modrić reclama por el penal de Cristiano Ronaldo y estalla la bomba: “Va en nuestra contra”

Croacia fue eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de caer por 2-1 ante Portugal en los Dieciseisavos de Final. El encuentro fue un mar de emociones, pero se vio en vuelto en polémicas debido a ciertas decisiones arbitrales. Luka Modric, capitán y leyenda del equipo croata, habló con los medios de comunicación y dejó expuesta su frustración respecto a cómo se maneja la tecnología en los partidos.

Según la perspectiva del exmediocampista del AC Milan, el penal que recibió Portugal y que fue convertido por Cristiano Ronaldo nunca debió ser sancionado. Modric cuestionó el funcionamiento del VAR, el cual cree que se utiliza de forma selectiva teniendo en cuenta el tamaño del equipo y que debería ser usado solamente cuando la supuesta infracción es muy notoria, cambiando la hegemonía del juego.

Las palabras de Luka Modric sobre el VAR

“Sucedieron algunas cosas que me parecen increíbles. Es difícil decir algo inteligente ahora, todavía con la euforia del partido. No quiero decir nada inapropiado. Pero merecíamos más. ¿El gol anulado a Gvardiol? El árbitro me dijo que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y los videos. No hay pruebas de que lo haya tocado (en las imágenes). Y si no toca el balón, no era fuera de juego", comenzó diciendo el capitán.

Crédito: Mexsport

"Creo que merecíamos mucho más, pero algunas cosas jugaron a su favor. Ese penal.... creo que si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría entrado. Cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Luego fue bueno para algunas cosas, pero lo usan mal o lo usan de manera selectiva o fijándose en el tamaño del equipo. En mi opinión, el VAR debería activarse si hay un error al 200%, pero no cuando está en una zona gris".

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"No era penal hoy. Eso no se puede juzgar como penal. Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso digo que el VAR debe usarse si el error es 200%. Eso me molesta porque parece que siempre va en nuestra contra. Pero lo que hay, hay.

Tenemos que seguir adelante. Es solo que algunas cosas te molestan porque deciden tu destino. No voy a hablar más de eso, podemos estar orgullosos de cómo jugamos, cómo representamos a Croacia. Esa es la Croacia que todos conocen, por la que somos tan respetados y queridos en el mundo", sentenció.

Selección de Croacia|Crédito: @AFCAjax / X

Modric se despidió de los Mundiales

Con la eliminación ante Portugal, el centrocampista ganador del Balón de Oro en 2018 disputó su último partido en una Copa del Mundo con Croacia. Con 40 años, Modric se encuentra atravesando el último tramo de su carrera futbolística, marcada por su increíble trayectoria en el Real Madrid y por ser referente del equipo croata durante los años más recientes.

Ahora el foco está puesto en su futuro: no dio detalles sobre una posible renovación con el AC Milan y todo parece indicar que será agente libre. Sin embargo, la opción del retiro cada vez crece más y, de la misma forma, crece la incertidumbre. De momento, el jugador prefirió no dar indicios sobre su futuro próximo.