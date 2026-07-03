Tarea difícil para la Portugal de Cristiano Ronaldo: cuándo fue la última vez que España perdió

Portugal ya conoce a su rival para los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Cristiano Ronaldo venció a Croacia (gracias a la tecnología del balón) y ahora enfrentará a España. La selección española llega con una racha histórica, habiendo goleado a Austria y siendo principal candidata.

El partido se jugará el lunes 6 de julio en el Estadio Dallas. Portugal consiguió el pase después de remontar 2-1 ante Croacia. Cristiano Ronaldo marcó el empate parcial desde el punto penal y volvió a ser decisivo en un encuentro clave para su selección. En los Octavos de Final tendrá a España enfrente, un equipo que no pierde desde hace más de dos años.

Portugal enfrentará a una España que no pierde hace más de dos años

España alcanzó los 35 partidos consecutivos sin derrota y ya igualó una de las mejores marcas de su historia. La última caída del conjunto español en tiempo regular ocurrió frente a Colombia el 22 de marzo de 2024.

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Aunque perdió la final de la UEFA Nations League 2025 ante Portugal (sí, mismo rival que ahora), ese partido terminó empatado y se resolvió en penales. Por eso, la racha invicta española sigue vigente y ahora representa uno de los grandes desafíos para Cristiano Ronaldo y compañía.

La Selección de España tiene mejor defensa que México, según las estadísticas de FIFA.|Selección Española de Futbol

Cristiano Ronaldo llega encendido al duelo ante España

Portugal avanzó a los octavos de final después de darle vuelta el marcador a Croacia. Cristiano Ronaldo anotó el 1-1 desde el penal y lideró la reacción portuguesa en un partido complicado.

Ahora, el equipo luso tendrá una prueba distinta ante una selección que casi no concede espacios. España viene de mantener otra portería en cero y suma cuatro partidos consecutivos sin recibir goles en el Mundial. Unai Simón también igualó un registro histórico conseguido por España en Sudáfrica 2010.

|MEXSPORT

España busca romper otro récord histórico

La selección española intentará superar la barrera de los 35 encuentros invictos y acercarse al récord absoluto de Italia, que logró 37 partidos sin perder entre 2018 y 2021.

El choque ante Portugal aparece como uno de los partidos más atractivos de los octavos de final. De un lado estará Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia. Del otro, una España que mantiene la mejor racha sin derrotas.

