¡Locura total! Ir al Super Bowl cuesta desde 6,000 hasta 25,000 dólares
El Super Bowl no solo es el evento deportivo más grande del año, también es uno de los más exclusivos. Para esta edición, los boletos más baratos rondan los 6,000 dólares, mientras que las zonas VIP superan los 25,000 dólares, cifras que lo convierten en un espectáculo reservado para unos cuantos.
