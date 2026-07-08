Esto es lo que había logrado la Selección de Portugal antes de la llegada de Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de caer ante España en los Octavos de Final por un solitario gol de Mikel Merino. Cristiano Ronaldo se despidió de los Mundiales sin haber levantado el trofeo en toda su carrera, pero lo cierto es que el ‘Bicho’ colocó al seleccionado luso en la élite mundial.

Antes del debut de Cristiano en el año 2003, Portugal era una selección desconocida en el plano internacional y con poco peso en los torneos que lograba disputar. Antes de la aparición del histórico delantero, el combinado europeo apenas había jugado tres Copas del Mundo en toda su historia: 1966, 1986 y 2002.

Su mejor actuación fue en Inglaterra 1966 cuando consiguió el tercer lugar. Su rendimiento en Eurocopas también fue silencioso. Si bien es cierto que consiguió alcanzar las semifinales de 1984 y 2000, además de los cuartos de final en 1996, nunca consiguió levantar el trofeo en las cuatro ediciones que jugó. Hasta el debut de ‘CR7’, Portugal no contaba con títulos mayores a nivel selecciones.

|Credito: @selecaoportugal / X

Cristiano Ronaldo colocó a Portugal en la élite mundial

Desde el debut de Cristiano, el equipo luso no volvió a perderse una competición internacional. Durante su ciclo consiguió alcanzar la final de la Eurocopa en 2004, donde cayó ante Grecia de forma sorprendente. Sin embargo, logró el cuarto lugar del Mundial 2006, las semifinales de la Euro 2012, el título de la Euro 2016 y los títulos de la UEFA Nations League 2019 y 2025.

TE PUEDE INTERESAR:



Portugal ganó su primer gran título en la Eurocopa 2016, cuando venció 1-0 a Francia en tiempo extra con gol de Éder, en una final en la que Cristiano salió lesionado, pero siguió empujando desde la zona técnica.

Después llegaron dos UEFA Nations League. Cristiano fue capitán en la conquista de 2019 derrotando a Países Bajos en la final y en 2025 volvió a ser clave: marcó ante España en la final y Portugal terminó levantando su segundo título en el torneo.

GETTY|VI-Images/VI-Images via Getty Images

El próximo gran torneo de Portugal

Portugal ya piensa en su próximo desafío después de quedar eliminado de la justa mundialista. La Selección Portuguesa tendrá como siguiente gran torneo la UEFA Nations League 2026-27, competencia en la que llegará como vigente campeona y donde buscará defender el título conseguido en la edición anterior.

El torneo comenzará en septiembre de 2026 con la fase de grupos. Portugal quedó ubicado en el Grupo A4, junto a Dinamarca, Noruega y Gales, por lo que tendrá un camino exigente desde el arranque. En caso de superar esa instancia, las finales se jugarán en junio de 2027.

Más adelante, el gran objetivo será la Eurocopa 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda. Portugal no tiene boleto asegurado, por lo que deberá atravesar el proceso clasificatorio para buscar un lugar en el torneo continental y, con 41 años, la presencia de Cristiano Ronaldo no está asegurada.