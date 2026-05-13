Vasiliy Lomachenko prepara su tan ansiado regreso al boxeo

Uno de los nombres más importantes del boxeo moderno podría volver muy pronto a los encordados. Vasiliy Lomachenko, considerado por muchos como uno de los peleadores más técnicos y talentosos de su generación, estaría preparando su regreso al boxeo profesional luego de pasar cerca de un año alejado del ring.

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La información fue revelada por Mike Coppinger, periodista de The Ring, quien aseguró que el ucraniano apunta a regresar en otoño de 2026 y además ya terminó oficialmente su relación contractual con Top Rank, convirtiéndose ahora en agente libre promocional.

La noticia ha sacudido al mundo del boxeo porque apenas en junio de 2025 Lomachenko había anunciado oficialmente su retiro mediante un mensaje en redes sociales. En aquel momento explicó que había perdido la motivación competitiva luego de no conseguir el gran objetivo de convertirse en campeón indiscutido del peso ligero. Ahora, con 38 años recién cumplidos, todo indica que el legendario peleador todavía tiene cuentas pendientes arriba del cuadrilátero.

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Un legado histórico que marcó época en el boxeo

Hablar de Vasiliy Lomachenko es hablar de uno de los mejores amateurs de todos los tiempos. El ucraniano construyó una carrera prácticamente irrepetible antes de llegar al profesionalismo, acumulando un impresionante récord de 396 victorias y apenas una derrota.

Además, conquistó dos medallas de oro olímpicas representando a Ucrania en Beijing 2008 y Londres 2012, consolidándose como una auténtica leyenda del deporte.

Ya como profesional, "Loma" se convirtió en campeón mundial en tres divisiones distintas: peso pluma, superpluma y ligero. Su velocidad, inteligencia táctica y precisión lo llevaron a dominar varias categorías y a convertirse en una referencia obligada para cualquier aficionado al boxeo. Sin embargo, hubo una espina que nunca logró sacarse: convertirse en campeón indiscutido de las 135 libras.

La pelea contra Haney y el posible nuevo capítulo de "Loma"

La oportunidad más importante para alcanzar ese objetivo llegó en 2023, cuando enfrentó a Devin Haney en una pelea que terminó envuelta en polémica. Aunque los jueces le dieron la victoria a Haney por decisión, una gran parte del mundo del boxeo consideró que Lomachenko había hecho lo suficiente para ganar aquella noche.

Esa derrota terminó afectando profundamente al ucraniano y, tiempo después, decidió alejarse de la actividad profesional. Su última pelea fue en mayo de 2024, cuando derrotó por nocaut técnico a George Kambosos Jr. para conquistar el campeonato FIB del peso ligero.

Ahora, libre de cualquier promotora y sin interés en peleas de preparación, Lomachenko buscaría regresar directamente a escenarios importantes y combates de alto perfil. El regreso de "Loma" podría representar uno de los acontecimientos más importantes del boxeo mundial en 2026.

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