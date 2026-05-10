Tyson Fury vs Anthony Joshua; ¿cuándo y dónde será el combate?

Todo está listo para vivir uno de los combates más intensos, esperados y, seguramente espectaculares que habrá a lo largo del año. El duelo entre Tyson Fury y Anthony Joshua está muy cerca de ser una realidad, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles al respecto.

lamazon canelo

Fue después de su último combate que Tyson Fury aseguró que uno de sus últimos deseos antes de colgar los guantes de manera permanente era enfrentar a Anthony Joshua, quien parece haber escuchado sus plegarias toda vez que el duelo entre ambos está cada vez más cerca de concretarse.

¿Cuándo sería el duelo entre Tyson Fury y Anthony Joshua?

Turki Alalshikh, quien es el gran impulsor de este tipo de eventos, confirmó que ya existe un acuerdo entre Tyson Fury y Anthony Joshua para encontrarse en el ring este mismo año, por lo que todo haría indicar que el enfrentamiento más esperado de todos llegaría a finales del 2026.

Te puede interesar: ¿Qué jugadores de América podrían tener su última oportunidad en el club?

Te puede interesar: ¿Qué plan tiene la directiva de Cruz Azul con Joel Huiqui?

✅ DONE DEAL ✅



🥊 Tyson Fury vs Anthony Joshua

📆 Q4, 2026

📺 Netflix pic.twitter.com/tgxb9VDMQB — Ring Magazine (@ringmagazine) April 27, 2026

“A mis amigos en Gran Bretaña: Está sucediendo, está firmado”, mencionó Turki a través de sus redes sociales. En adición, el periodista Mike Coppinger establece que el evento se llevaría a cabo el último trimestre del año; es decir, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La pelea está catalogada como la “más grande en la historia del boxeo británico” por el nivel de leyendas que se enfrentarán en el ring; además, esto se debe de tal forma por la expectativa acumulada en los últimos años, así como por el impacto económico que esta puede generar en la Gran Bretaña y el resto del mundo.

¿En dónde se transmitiría la pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua?

Como sabes, Tyson Fury cuenta con una especie de relación con Netflix, por lo que todo haría indicar que será la plataforma de streaming la encargada de llevar a cabo esta batalla, misma que hasta ahora se desconoce el día oficial y, a su vez, el recinto en donde se realizaría.