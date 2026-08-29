Pocos la recuerdan, pero esta mexicana fue la mejor del mundo por 158 semanas consecutivas

México es uno de los países del continente americano que más participación activa tiene en los deportes a nivel individual y colectivo, por lo que es común que atletas mexicanos del pasado y en la actualidad se mantengan como los más importantes de sus respectivas disciplinas.

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Una muestra de lo anterior es Lorena Ochoa, atleta jalisciense que le dio su vida al golf y que se convirtió en la mejor del mundo durante un lapso de 158 semanas, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás más respecto a cómo llegó a la cima y cómo se mantuvo en ella.

¿Cómo fue que Lorena Ochoa fue la mejor del golf por 158 semanas consecutivas?

Nacida en Guadalajara el 15 de noviembre de 1981, Lorena Ochoa Reyes llegó a consolidarse como una de las atletas mexicanas más exitosas de todos los tiempos pues, durante su etapa como profesional, se distinguió como la mejor del golf femenil a nivel nacional y mundial.

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Se trata de una figura dominante que alcanzó la cima del Rolex Ranking de la LPGA en abril del 2007 y que se mantuvo en dicha posición durante un lapso de 158 semanas hasta confirmar su retiro en mayo del año 2010, consiguiendo un dominio pocas veces visto en el pasado.

Del mismo modo, Lorena Ochoa tuvo la oportunidad de conquistar un total de 27 torneos oficiales en el profesionalismo, así como tres títulos más en el Futures Tour. Por si esto fuera poco, también ganó dos campeonatos Majors y fue nombrada la mejor jugadora del año por la LPGA del 2006 al 2009.

¿Lorena Ochoa es la atleta mexicana más dominante de todos los tiempos?

Esta pregunta se ha hecho muy interesante gracias a la cantidad de tiempo que Lorena Ochoa estuvo como la mejor golfista del mundo, y si bien su nombre está dentro de este apartado, existen otras mujeres como María del Rosario Espinoza que pelean directamente este rubro.