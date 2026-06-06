Los 5 jugadores más caros del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A solo unos días de que ruede el balón y arranque oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la emoción se siente en el aire, pero la conversación ya no solo está en las tácticas.

Hay otro torneo que se juega todos los días en los escritorios y las chequeras, el del valor de mercado. Si nos asomamos al Grupo C, donde conviven Brasil, Marruecos, Escocia y Haití, la diferencia de presupuestos es simplemente abismal.

Revisando los números más recientes de Transfermarkt, el portal de referencia para la economía del futbol, queda claro que Brasil no solo es el rival a vencer en la cancha, sino que acapara casi por completo la lista de las billeteras más pesadas.

Y esto ocurre incluso con la ausencia de Rodrygo en la convocatoria final de Carlo Ancelotti por lesión.

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1. Vinícius Júnior (Brasil) - 200 millones de euros

No hay ninguna sorpresa aquí, el extremo del Real Madrid llega a la gran cita como el referente absoluto de la Canarinha y compartiendo el trono como uno de los futbolistas más caros del planeta. Su capacidad para romper defensas a máxima velocidad lo tiene en la cima del mercado mundial.

2. Bruno Guimarães (Brasil) - 85 millones de euros

El motor del mediocampo. Lejos de los reflectores que siempre persiguen a los delanteros, Bruno hace el trabajo sucio y la distribución del balón. Su consolidación en la exigente Premier League de Inglaterra lo convierte en un mediocampista súper codiciado y vital para el esquema sudamericano.

3. Gabriel Magalhães (Brasil) - 75 millones de euros

La muralla de la zaga. Dicen que las buenas defensas ganan campeonatos, y el central del Arsenal es una garantía de seguridad. Su imponente juego aéreo y su liderazgo en Inglaterra lo posicionan como uno de los defensores más caros de toda la competencia.

4. Raphinha (Brasil) - 70 millones de euros

El gran beneficiado en el protagonismo tras los recortes en la lista de Brasil. El extremo del FC Barcelona llega en un momento de gran madurez a este torneo. Su educada pierna zurda y su desequilibrio por la banda mantienen su carta en lo más alto del mercado europeo.

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5. Achraf Hakimi (Marruecos) - 60 millones de euros

El único capaz de romper el monopolio brasileño en este listado. El lateral derecho del Paris Saint-Germain sigue siendo el alma y el gran líder de los Leones del Atlas. Su velocidad incansable y su proyección ofensiva lo mantienen firme como el orgullo de África en este exclusivo Top 5.

El contraste financiero con los planteles aguerridos de Escocia o la histórica vuelta de Haití es enorme. Sin embargo, en la víspera del torneo más importante del mundo, queda claro que cuando el árbitro dé el silbatazo inicial, los millones se quedan en el papel y la historia verdadera se escribe en la cancha.

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