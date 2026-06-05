Haití vs Perú: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY 5 de junio, amistoso en el Nu Stadium en Miami, Florida, Estados Unidos; marcador online

La Selección Nacional de Haití regresa a la acción este viernes 5 de junio en un duelo de alto voltaje frente a Perú. El moderno Nu Stadium de Miami será el escenario de este amistoso internacional, el cual sirve como parámetro clave para Haití en su recta final de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Por un lado, el conjunto caribeño dirigido por Sébastien Migné vive un estado de gracia absoluto. Tras golear 4-0 a Nueva Zelanda a principios de esta semana, llegan con la moral a tope, afinando los últimos detalles tácticos antes de arrancar su participación mundialista en el exigente Grupo C (donde medirán fuerzas contra Brasil, Escocia y Marruecos).

Del otro lado, la escuadra peruana atraviesa una fase de reestructuración profunda bajo el mando del estratega brasileño Mano Menezes. Tras no conseguir su boleto a la Copa del Mundo y arrancar este nuevo ciclo con tropiezos (una derrota de 0-2 ante Senegal y un empate 2-2 contra Honduras), el cuadro sudamericano tiene la urgencia deportiva de sumar su primera victoria para ganar rodaje y recuperar la confianza de su afición.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Las dos FIGURAS que saldrían de Cruz Azul para el Apertura 2026

Alineaciones Hatí vs Peru

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Martin Expérience; Danley Jean Jacques, Leverton Pierre, Ruben Providence; Duckens Nazon y Wilson Isidor.

Johny Placide; Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Martin Expérience; Danley Jean Jacques, Leverton Pierre, Ruben Providence; Duckens Nazon y Wilson Isidor. Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marco López; Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo; Kenji Cabrera, Jairo Velez y Jhonny Vidales.

Horario y lugar del Haití vs Perú

El enfrentamiento (que marca el primer partido internacional en la historia del nuevo Nu Stadium de Miami y ya reporta boletos agotados) se disputará la tarde de este viernes.



Fecha: Viernes 5 de junio de 2026

Viernes 5 de junio de 2026 Sede: Nu Stadium, Miami, Florida

Nu Stadium, Miami, Florida Hora de inicio: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Prónostico del Haití vs Perú

El pronóstico para este encuentro es una victoria ajustada con un marcador de Haití 1-2 Perú, sumando un total de tres goles en el partido. Aunque la escuadra caribeña llega con un impulso anímico inmejorable y demostrando un gran poderío ofensivo tras su reciente y contundente goleada por 4-0 sobre Nueva Zelanda, la urgencia del cuadro sudamericano por redimirse y conseguir su primer triunfo en el nuevo ciclo de Mano Menezes los empujará a imponer su mayor jerarquía y roce internacional para llevarse el triunfo en este exigente ensayo de preparación.

Te puede interesar: México golea 5-1 a Serbia en su último partido de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™; resumen, goles y mejores momentos