Paraguay vs Nicaragua: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 5 de junio, amistoso en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción; marcador online

La Selección de Paraguay se encuentra a días de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Como última prueba de preparación, el combinado nacional se enfrentará a la selección de Nicaragua en un duelo amistoso de vital importancia para afinar los últimos detalles tácticos.

El equipo dirigido por el estratega Gustavo Alfaro buscará aprovechar la localía para despedirse de su afición con una victoria. El encuentro se llevará a cabo en la histórica cancha del Estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción.

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Fecha y hora del partido Paraguay vs Nicaragua

El silbatazo inicial está programado para este viernes 5 de junio a las 16:15 horas (tiempo del centro de México), marcando el cierre de la etapa preparatoria antes de emprender el viaje a la justa mundialista.

Un regreso histórico de Paraguay a un Mundial

Este Mundial representa un hito fundamental para el futbol paraguayo. La selección sudamericana consuma su esperado regreso a la máxima competición de la FIFA tras 16 años de ausencia, siendo su última participación en la edición de Sudáfrica 2010, donde alcanzaron los Cuartos de Final.

Dentro del torneo, la escuadra guaraní quedó ubicada en el Grupo D, un sector de alta exigencia donde tendrán que asegurar su pase a la ronda de eliminación directa frente a rivales de distintas confederaciones.



Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

El cuerpo técnico encabezado por Alfaro tiene el objetivo de consolidar el once titular en este último amistoso para afrontar con solidez su debut oficial en la justa más importante del fútbol mundial.

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Prónostico Paraguay vs Nicaragua

El pronóstico más sólido se inclina hacia una victoria de Paraguay por 2-0. La Albirroja cuenta con la innegable ventaja anímica y futbolística de cerrar su preparación mundialista en casa, respaldada por una fortaleza de su gente en el Defensores del Chaco, donde ha ganado cinco de sus últimos seis compromisos.

Por su parte, la escuadra nicaragüense llega con estadísticas adversas como visitante, acumulando cinco derrotas en sus últimas seis salidas, además de enfrentarse a una evidente diferencia de jerarquía en los planteles. Si tomamos como referencia el último antecedente directo en 2023, que terminó exactamente con un triunfo guaraní por la misma diferencia.

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