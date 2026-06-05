Cruz Azul lanzó este contundente mensaje sobre la goleada de México a Serbia

La Selección Nacional de México dejó highlights espectaculares tras ganarle a Serbia 5-1. En ese sentido, desde toda la Liga BBVA MX disfrutaron de la victoria del equipo de Javier Aguirre. El Cruz Azul de Joel Huiqui, campeón del Clausura 2026, lanzó un contundente mensaje luego de lo que fue el último encuentro de preparación de los aztecas en el Nemesio Diez.

Así como los aficionados destacaron a Alexis Vega con algo que no se vio en TV, también elogiaron en redes sociales el rendimiento de Erik Lira en el combinado tricolor. De hecho, luego del encuentro, la propia institución de La Noria dedicó un mensaje en las redes sociales por lo que fue el buen rendimiento del mediocentro de 26 años.

El mensaje de Cruz Azul a la Selección Mexicana y Erik Lira

Tras lo que fue el encuentro entre México y Serbia, Cruz Azul emitió un mensaje en sus redes sociales. “Erik Lira jugó 45 minutos en el triunfo 5-1 de la Selección Mexicana sobre su similar de Serbia. ¡Listo para la Copa del Mundo!”, expresaron en su cuenta de X (ex Twitter). Claro, en La Máquina apoyan mucho al volante.

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Así jugó Erik Lira en el partido entre México y Serbia

De acuerdo a las estadísticas recopiladas por SofaScore, sitio especializado en análisis de rendimiento, estos han sido los números de Erik Lira jugando en los 45 minutos entre la Selección Mexicana y Serbia:

45 minutos jugados

91% de pases precisos

100% de pases largos precisos

35 toques

2 recuperaciones

1 falta cometida

4 pelotas perdidas

Erik Lira jugó 45 minutos en el triunfo 5-1 de @miseleccionmx sobre su similar de Serbia.



¡Listo para la Copa del Mundo! 🏆🫡 pic.twitter.com/5htIc0KRtG — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 5, 2026

La Selección Mexicana le quitó a Erik Lira a Cruz Azul

Javier Aguirre decidió convocar a Erik Lira cuando anunció la lista de citados de la Liga BBVA MX. Eso no le permitió a Cruz Azul tener a su mediocentro en la Liguilla, pues estaba concentrado en CAR de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. De todas maneras, el conjunto de La Noria pudo imponerse y ganar el Clausura 2026, la tan ansiada Décima.