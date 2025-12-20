Los Ángeles 2028 lanza PROMESA HISTÓRICA sobre boletos de Juegos Olímpicos

En medio de la creciente polémica por los altísimos precios de los boletos de la Copa Mundial FIFA 2026, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 lanzaron un mensaje que ha generado esperanza entre los aficionados: boletos accesibles para todos. Una promesa que contrasta de forma directa con la realidad que viven hoy millones de fanáticos del fútbol.

El comité organizador LA28 confirmó que, a partir del 14 de enero de 2026, los aficionados podrán registrarse para acceder a la compra de entradas olímpicas. La gran noticia es que al menos un millón de boletos costarán solo 28 dólares, una cifra simbólica que conecta con el espíritu inclusivo que los organizadores quieren imprimirle a los Juegos.

“Allí no se trata de unos cuantos asientos malos. Será una cantidad significativa de boletos bien distribuidos”, aseguró Allison Katz-Mayfield, ejecutiva de ingresos de LA28. Además, cerca de un tercio del total de entradas costará menos de 100 dólares, algo casi impensable en otros megaeventos recientes.

Boletos de LA 2028: una apuesta por el aficionado común

La estrategia de Los Ángeles 2028 apunta directamente a las familias, comunidades latinas y jóvenes que históricamente han quedado fuera por razones económicas. Todos los deportes tendrán entradas desde 28 dólares, y el sistema de compra será mediante un sorteo aleatorio, con el objetivo de evitar reventas masivas y especulación.

Para muchos latinos en Estados Unidos, los Juegos Olímpicos representan una oportunidad única de ver a sus países de origen competir al máximo nivel sin arruinarse financieramente. LA28 busca recuperar el espíritu de los Juegos de 1984, recordados precisamente por su accesibilidad y cercanía con la gente.

El contraste con la Copa Mundial de la FIFA 2026 que indigna a los fans

La promesa olímpica llega justo cuando la Copa Mundial FIFA 2026 enfrenta duras críticas. En su más reciente fase de venta, los aficionados descubrieron que el boleto más barato para la final supera los 4,000 dólares, una cifra que desató indignación en redes sociales.

Aunque la FIFA asegura que los ingresos serán reinvertidos en el crecimiento del fútbol, muchos recuerdan que también se había prometido un Mundial “asequible”. La comparación es inevitable: LA 2028 habla de inclusión, mientras el Mundial 2026 parece alejarse del aficionado común.

Los Juegos Olímpicos de Verano comenzarán el 14 de julio de 2028 y se extenderán hasta el 30 del mismo mes, con sedes distribuidas por toda la ciudad angelina. Para muchos, el verdadero oro podría estar en algo más simple: poder pagar la entrada.