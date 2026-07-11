Los dos cracks que Argentina casi no usó en el Mundial 2026 y pueden ser la carta secreta ante Suiza

Los duelos ante Cabo Verde y Egipto le demostraron a la Selección Argentina que, en los duelos de eliminación directa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el margen de error es inexistente. En este contexto de máxima exigencia, donde cada decisión táctica fallida puede desencadenar en una eliminación, Lionel Scaloni ha optado por una rotación conservadora, priorizando la experiencia y la habitualidad. Esta postura ha dejado en un segundo plano a dos de las joyas más talentosas del plantel: Nicolás Paz y Valentín Barco, quienes aguardan su oportunidad como piezas de recambio ante el inminente duelo frente a Suiza.

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Por qué Nico Paz y Valentín Barco sumaron pocos minutos en la Selección Argentina

El cuerpo técnico argentino ha sido coherente con su plan de gestión de grupo. Tras el partido contra Jordania, donde Scaloni puso un once alternativo para dar rodaje a todo el plantel (incluyendo la titularidad de Paz y minutos para el "Colo" Barco), quedó claro que la jerarquía de los jugadores experimentados prevalecería en los cruces de "mata-mata".

Nicolás Paz y Valentín Barco esperan su oportunidad

La situación de ambos futbolistas tiene explicaciones tácticas concretas:



Nicolás Paz: Es considerado el recambio natural de Lionel Messi . Debido a que el capitán argentino ha disputado la gran mayoría de los minutos en el torneo, las oportunidades para el nacido en España se han visto drásticamente reducidas.

Es considerado el recambio natural de . Debido a que el capitán argentino ha disputado la gran mayoría de los minutos en el torneo, las oportunidades para el nacido en España se han visto drásticamente reducidas. Valentín Barco: El polifuncional surgido en Boca Juniors se posiciona como una variante para la zona media. Sin embargo, su jerarquía dentro de la rotación actual se encuentra por detrás de nombres como Giovani Lo Celso, quien cuenta con la plena confianza del DT, y Exequiel Palacios, estableciendo un ecosistema de competencia donde el mediocampo tiene nombres muy definidos para cerrar los partidos.

¿Barco o Nico Paz sumarán minutos ante Suiza?

Si bien el panorama parece firme, existe un escenario en el que ambos podrían ver acción. El antecedente de la semifinal ante Croacia en 2022, donde Scaloni dio minutos a quienes no habían participado tras asegurar el resultado, marca el camino: el ingreso de Paz o Barco depende, fundamentalmente, de que Argentina logre liquidar sus partidos con antelación.

Para los hinchas que piden a gritos a estos talentos, la realidad es que el cuerpo técnico mantiene un núcleo duro de variantes ofensivas donde Nico González, Julián Álvarez (o Lautaro Martínez) y Thiago Almada ocupan las primeras líneas de preferencia a la hora de ingresar. No obstante, en un Mundial donde la frescura puede ser el factor diferencial, la capacidad técnica de Paz y la audacia de Barco siguen siendo activos valiosos que Scaloni guarda bajo la manga para una posible semifinal o final.