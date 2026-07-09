El Mundial 2026 podría entrar en la historia si se dan estos resultados en cuartos de final

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ atraviesa su etapa de definición y, tras el cierre de los octavos de final, el torneo se prepara para unos cuartos, que podrían marcar un hito estadístico que no se observa desde hace más de tres décadas. Si los resultados se alinean con la jerarquía histórica de las selecciones en competencia, podríamos estar ante apenas la tercera edición en toda la historia con cuatro semifinalistas que ya saben lo que es levantar la copa.

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Para que este hecho se concrete, el cuadro de semifinales debe quedar integrado exclusivamente por potencias con pasado glorioso. El camino trazado por las estadísticas y las probabilidades requiere que se cumplan cuatro condiciones específicas en esta instancia de los ocho mejores. En primer lugar, Francia debe superar a Marruecos, confirmando su condición de candidato frente al equipo revelación. Por otro lado, España debe eliminar a Bélgica en un duelo de alto voltaje; luego, Inglaterra necesita imponerse a Noruega para asegurar su lugar entre los cuatro mejores, y finalmente, Argentina debe vencer a Suiza para completar este selecto grupo.

Argentina fue campeón en 2022|HANNAH MCKAY/REUTERS

Este escenario no es menor. De darse estos resultados, el Mundial 2026 se uniría a un club sumamente exclusivo. Este fenómeno de "semifinales de campeones" ocurrió únicamente en dos ocasiones previas en la historia moderna del certamen, dejando una marca indeleble en los registros:



México 1970: En aquella histórica edición —curiosamente también celebrada en tierras mexicanas—, los cuatro semifinalistas fueron Brasil, Italia, Alemania Federal y Uruguay. Italia 1990: Dos décadas después, la historia se repitió con Argentina, Italia, Alemania Occidental e Inglaterra conformando un cuadro de semifinales cargado de historia, rivalidad y peso futbolístico.

La posibilidad de que el Mundial 2026 emule estas cifras no solo habla de la competitividad de las selecciones actuales, sino del peso que todavía mantienen los países con mayor tradición en el certamen. ¿Estamos ante la edición que devolverá el brillo de las viejas glorias a las instancias finales? El campo de juego tendrá la última palabra, pero los aficionados ya aguardan expectantes para ver si este torneo logra entrar en los libros dorados del deporte más popular de todos.