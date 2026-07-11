Messi juega caminando: la increíble estadística del capitán de Argentina en el Mundial 2026

En el futbol moderno, donde la intensidad y el despliegue físico suelen ser la norma, Lionel Messi continúa desafiando cualquier lógica convencional. A sus 39 años, el capitán de la Selección Argentina ha transformado el terreno de juego en un tablero de ajedrez donde el movimiento constante es menos valioso que la ubicación precisa. Según datos estadísticos que han causado sorpresa en la prensa internacional, La Pulga ha pasado el 64% de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ desplazándose a un ritmo de "zona uno" (entre 0 y 7 km/h). Camina la cancha, pero con un conocimiento y una técnica única.

Esta cifra no es un síntoma de falta de compromiso, sino todo lo contrario: es una muestra magistral de gestión energética. El capitán de la Albiceleste ha perfeccionado la capacidad de leer los tiempos del partido, identificando con precisión quirúrgica cuándo debe acelerar y cuándo es necesario ahorrar esfuerzos para los momentos críticos. Esta "economía de movimientos" le permite llegar a los tramos finales de los partidos con la lucidez necesaria para definir una jugada, un pase filtrado o un remate de media distancia.

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El éxito de este sistema no es individual, sino que se basa en un pacto tácito con el equipo. A diferencia de lo que hizo a lo largo de su extensa carrera, en la actualidad se desempeña como "centrodelantero". Posicionarse como "9" le ahorra despliegue, aunque obliga al resto de sus compañeros a compensarlo con mayor sacrificio.

Messi no necesita un gran despliegue para ser determinante|Crédito: @Argentina / X

El impacto de esta forma de jugar ha sido objeto de análisis incluso en medios de gran prestigio internacional como The Telegraph, que lo define como el "rey indiscutible del futbol caminando". A pesar de estar en la curva descendente de su carrera, los números que registra en la competencia (8 goles y 1 asistencia) son impresionantes. De hecho, demuestran que su influencia en el juego no depende de recorrer más kilómetros, sino de saber exactamente dónde estar para maximizar su impacto.

La capacidad de Messi para dominar el partido sin necesidad de un desgaste físico permanente es, quizás, su mayor legado táctico. Mientras el resto de la Scaloneta se sacrifica en carreras de alta intensidad para confeccionar la presión alta que generalmente exige su entrenador, el "10" utiliza ese tiempo para procesar la información del encuentro. Es, sin duda, una lección de inteligencia futbolística que posiciona a Argentina como una amenaza constante.