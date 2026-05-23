Los equipos históricos de Europa que están por DESCENDER a Segunda División

Este fin de semana se definen las mejores ligas de Europa como LaLiga de España, la Premier League y la Serie A, además del descenso de la Bundesliga y varios equipos históricos están al borde del descenso a la Segunda División de sus respectivos campeonatos.

Te puede interesar: Dos jugadores que FRACASARON en la Liga BBVA MX hoy son CAMPEONES en Europa y jugarán Champions League

México y Ghana regalan partidazo lleno de golazos y emociones

Los equipos históricos que están a punto de descender a Segunda División

Uno de los momentos más emocionantes del futbol y que nos ha arrebatado la Liga BBVA MX es el descenso a la Segunda División y en Europa incluso los grandes equipos pueden sufrir del infierno de perder la categoría como le podría ocurrir al Tottenham, que hace unos años disputaba la Final de la UEFA Champions League y ahora se jugará la vida en la última jornada de la Premier League.

En la Liga de Inglaterra todos los equipos han descendido al menos una vez en su historia y el Tottenham no es la excepción, pero este domingo tendrá una nueva oportunidad para mantener la categoría cuando se enfrente al Everton necesitando una victoria, mientras que otro resultado lo condicionará a esperar lo que ocurra con otro histórico inglés como los es el West Ham que se enfrentará al Leeds United.

Wolfsburgo se juega la promoción contra el Paderborn|TERESA KROEGER/REUTERS

En la Serie A italiana el descenso está entre el Lecce y el Cremonese de Jamie Vardy, quien podría sufrir una nueva pérdida de la categoría como le ocurrió durante sus años con el Leicester City.

En España, la última fecha definirá el futuro del Girona, Elche, Osasuna y Levante, mientras que el Sevilla se salvó de milagro y gracias a que los dos primeros se enfrentarán entre sí evitando que los de Nervión puedan perder más posiciones.

Finalmente, la Bundesliga está definida, pero el Wolfsburgo se juega la promoción contra el Paderborn y tras empatar en la Ida 0-0 necesitarán una victoria si quieren jugar la próxima temporada en el máximo circuito del futbol alemán con su renovado escudo que recuerda sus orígenes.

Te puede interesar: La PEOR FALLA del torneo, ¿el inicio del CAMINO de Cruz Azul rumbo a su décimo campeonato?

