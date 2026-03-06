logo deportes horizontal
¿Buen reto para Checo Pérez y Cadillac? Así le ha ido a los equipos debutantes en la F1

Cadillac hará su debut oficial en la temporada 2026 de la Fórmula 1 este fin de semana de la mano de sus dos pilotos: Valtteri Bottas y Sergio, Checo Pérez.

checo-perez-cadillac-equipos-debutantes-f1.jpg
|Instagram: Checo Pérez

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Restan algunas horas para que comience la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma que traerá consigo mucha emoción y un impacto positivo a nivel nacional con el regreso de Checo Pérez, quien buscará llevar a Cadillac a lo más alto dentro de la clasificación de escuderías.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Cadillac hará su debut en la máxima categoría del automovilismo profesional y, para ello, contrató a dos pilotos experimentados que buscarán darle alegrías a su constructora. Y es que, además de Checo Pérez, la escudería también fichó a Valtteri Bottas, quien brilló en su etapa en Mercedes.

¿Cómo le ha ido a las escuderías debutantes en la F1 desde el 2000 a la fecha?

Si bien es Racing Bull el último equipo en debutar en la F1, este contaba con una estructura ya establecida de parte de Alpha Tauri. Ante ello, del 2000 a la fecha equipos como Toyota Racing, Virgin, Hispania Racing Team, Lotus y Haas han formado parte de este deporte.

Toyota tuvo un debut por demás triste al sumar 0 puntos junto a Mika Salo y Allan McNish, quienes no le dieron alegrías a su escudería. En 2010, Virgin, en una temporada con 12 escuderías, quedó en el último lugar sin obtener unidades pese a los esfuerzos de Lucas Di Grassi y Timo Glock.

En ese mismo año Hispania Racing quedó en el puesto 11 sin puntos con sus pilotos Karun Chandhok y Bruno Senna, dejando la categoría dos años después; Lotus, por su parte, quedó en décimo puesto en ese mismo año. Finalmente aparece Haas, quien en 2016 quedó en octavo puesto con 29 puntos gracias a Roman Grosjean y el mexicano Esteban Gutiérrez.

¿Cuándo será el debut de Checo Pérez y Cadillac en la F1 2026?

El calendario de la Fórmula 1 establece que la primera carrera de la temporada 2026 se llevará a cabo este sábado 7 de marzo con el Gran Premio de Melbourne Australia, mismo en donde verá el debut de Cadillac junto a sus dos pilotos principales: Checo Pérez y Valtteri Bottas.

