Los juegos que se disputarán mañana lunes 29 de junio de los 16avos de Final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM arrancó con su etapa decisiva. Tras el triunfo de manera agónica de Canadá, por 1-0 con gol en los últimos minutos, se clasifica como la primera selección invitada a los octavos de final. Hoy solo se jugó un partido, pero el día 29 arranca con la intensidad de tres partidos al día.

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Este lunes 29 de junio, la agenda oficial contempla tres encuentros correspondientes a los Dieciseisavos de Final. Bajo el formato de eliminación directa, seis selecciones nacionales disputarán su permanencia en la máxima justa del futbol, en una jornada donde no existe margen de error y cada resultado determinará de forma definitiva qué delegación avanza a los Octavos de Final.

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¿Cuáles son los partidos de dieciseisavos de final del 29 de junio de 2026?

La actividad iniciará en el Estadio Houston a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, con el enfrentamiento entre la selección brasileña y el combinado japonés. Brasil asume la exigencia histórica de avanzar frente a un equipo asiático fundamentado en el rigor táctico y la precisión en los despliegues rápidos.

Durante el segundo turno de la cartelera, el representativo alemán se medirá ante su similar de Paraguay en el Estadio Boston, en punto de las 14:30 horas. Este encuentro planteará un atractivo contraste técnico entre el alto volumen ofensivo del cuadro europeo y la reconocida solidez defensiva que caracteriza al bloque sudamericano.

El cierre de la jornada tendrá lugar en territorio nacional, cuando el Estadio Monterrey abra sus puertas a las 19:00 horas. El conjunto neerlandés y la escuadra marroquí disputarán el último pase del día, en un partido que requerirá el máximo rigor competitivo por parte de ambas instituciones para continuar su camino en el certamen mundialista.

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¿Dónde VER EN VIVO y GRATIS los partidos de 16avos: Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Marruecos?

La intensidad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 para este lunes 29 de junio arranca a las 14:30 horas (tiempo del centro de México) con el choque entre Alemania y Paraguay desde el Estadio Boston, y más tarde, la pasión se traslada a la cancha del Estadio Monterrey a las 19:00 horas para un duelo de poder a poder.

Esta doble cartelera mundialista y llena de emociones podrás vivirla en vivo y gratis por la señal de TV Azteca en televisión abierta a través del Canal 7, o bien, siguiendo cada detalle desde cualquier lugar a través de tus dispositivos móviles en la app oficial y el sitio web de Azteca Deportes.

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