Los mejores talentos latinos en la temporada 2025 de las Grandes Ligas, ¡dominio TOTAL!

La temporada 2025 de las Grandes Ligas dejó una sensación imposible de ignorar: el béisbol volvió a hablar español. Desde los estadios más emblemáticos, el impacto de los jugadores latinos en la MLB fue total, decisivo y profundamente influyente en el rumbo de la liga.

En un año cargado de talento, reconocimientos y actuaciones memorables, los peloteros latinoamericanos no solo brillaron en estadísticas, sino que marcaron la narrativa del campeonato. Dominicanos, venezolanos, cubanos y boricuas se repartieron los reflectores y confirmaron que el corazón del béisbol sigue latiendo en Latinoamérica.

Bates latinos que cambiaron partidos y temporadas

Si hubo un nombre que definió el 2025 ofensivo, ese fue Juan Soto. El dominicano fue elegido Jugador Ofensivo del Año, consolidándose como uno de los toleteros más completos y temidos de las Grandes Ligas. Su combinación de poder, disciplina en el plato y liderazgo lo colocó en la élite absoluta del juego.

Otro dominicano que dio un salto enorme fue Geraldo Perdomo, quien terminó segundo en WAR entre los jugadores de posición de la Liga Nacional, impulsado por una segunda mitad simplemente espectacular. A su lado, Jeremy Peña dejó claro que su impacto va más allá de los reflectores, firmando una temporada de .324 de promedio pese a las lesiones.

Rafael Devers, aunque sin liderar jonrones, fue una pieza ofensiva constante y confiable, mientras que el cubano Andy Pagés protagonizó uno de los repuntes más llamativos del año con los Dodgers, convirtiéndose en un factor clave en la alineación angelina. Y en el horizonte, Julio Rodríguez volvió a proyectarse como una superestrella total, combinando poder y velocidad.

Brazos dominantes y liderazgo desde el dugout

En el montículo, el dominio latino fue igual de contundente. Cristopher Sánchez, dominicano, fue reconocido como Lanzador del Año, liderando la rotación de los Phillies con efectividad, ponches y una madurez que lo colocó entre los brazos más confiables de la MLB.

El relevo también tuvo dueño: Aroldis Chapman fue elegido Relevista del Año, demostrando que su recta sigue siendo un arma intimidante. Junto a él, Freddy Peralta terminó como uno de los lanzadores con mayor WAR, confirmando la profundidad del pitcheo latino.

En la nueva generación, el venezolano Carlos Narváez se llevó el premio a Novato del Año, destacando como receptor completo con los Red Sox. Y desde la banca, Alex Cora, puertorriqueño, fue nombrado Manager del Año, guiando a Boston con liderazgo y visión estratégica.

El 2025 no fue solo una gran temporada para los latinos en las Grandes Ligas. Fue una declaración de identidad, talento y poder que reafirma que el futuro —y el presente— del béisbol sigue teniendo raíces latinas.