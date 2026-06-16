Hora EXACTA de la transmisión del partido de Irak vs. Noruega, partido del Mundial 2026, en Estados Unidos

La máxima fiesta futbolera ha iniciado, pues oficialmente se llevó a cabo la inauguración de la la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, con esto diversas naciones han comenzado a rodar el balón sobre la cancha en cada partido, con el único propósito de avanzar en cada fase y asegurar su triunfo en el evento deportivo más importante a nivel mundial. En esta ocasión es el turno de Irak y Noruega, países que se enfrentarán en la competencia de balompié más importante, es por eso que en esta ocasión te decimos cuál es la hora exacta en la que se transmitirá el partido en Estados Unidos.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Hora exacta para ver el partido Irak vs. Noruega en Estados Unidos

El silbatazo para comenzar a rodar el balón se llevará a cabo en la cancha del Boston Stadium este martes 16 de junio de 2026. Este es uno de los partidos más importantes ya que Irak regresa luego de 40 años de ausencia en la cancha, ya que su último partido lo jugó en la Copa del Mundo de 1986, el cuál se llevó a cabo en tierras aztecas. Por su parte, "Los Vikingos Rojos" regresa a la cancha luego de un amistoso empate con Marruecos quedando el marcador 1-1. Te decimos cuál es el horario de este partido desde Estados Unidos aunque debes tomar en cuenta que la hora dará distinta dependiendo los husos horarios de cada región.

Estados Unidos: 6: 00 pm (ESTE)

Estados Unidos: 5: 00 pm (CENTRO)

Estados Unidos: 3: 00 pm (PACÍFICO)

Así fue la llegada de Sudáfrica a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Hora exacta para ver el partido Irak vs. Noruega en México y LATAM

Ahora bien, si te encuentras en México o en algún partido de latinoamérica, te compartimos el horario de la transmisión de este partido.

México (Centro): 16:00 horas

16:00 horas Colombia y Perú: 17:00 horas

17:00 horas Argentina y Chile: 19:00 horas

19:00 horas

Respecto a las estrellas de fútbol que más han sido comentadas últimamente en redes sociales destacan los nombres de Erling Haaland, quien juega en el Manchester City y es parte de Noruega además de que con tan solo 24 años de edad ya cuenta con un premio a Jugador del Año de la UEFA mientras que también ha sobresalido el nombre de Aymen Hussein, jugador de la selección de Irak y que es conocido por ser quién anotó el gol decisivo que llevó al país a jugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.