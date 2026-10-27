Los partidos que transmite TV Azteca de la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Doble Viernes Botanero cortesía de la mejor televisora del país; TV Azteca Deportes. La marca más potente del futbol mexicano hará su aparición en la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y lo hará con dos partidazos que implican a clubes que sueña con la liguilla en el presente torneo.

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A primera hora, los Gallos Blancos de Querétaro se medirán a los Bravos de Juárez en la frontera norte del país este viernes 30 de octubre en punto de las 7 de la noche y justamente el cuadro albiazul tiene que por lo menos sacar el empate si quiere segur peleando por un puesto entre los ocho primeros.

Tras el silbatazo final en Ciudad Juárez, nos enlazamos a suelo poblano para ver el encontronazo entre La Franja y los Pumas de la UNAM, dos conjuntos que tienen esperanzas de meterse a la fase final del certamen. Cabe destacar que, una victoria de Universidad Nacional significaría llegar a los 20 puntos, cifra que hoy tienen los Xolos de Tijuana (octavo lugar).

Partidos de la jornada 15 del Apertura 2026 que transmitirá TV Azteca Deportes

FC Juárez vs Querétaro

19:00 hrs — Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez)

Viernes 30 de octubre

Transmisión: TV Azteca Deportes

App: TV Azteca Deportes

Página: aztecadeportes.com



Puebla vs Pumas UNAM

21:00 hrs — Estadio Cuauhtémoc (Puebla)

Viernes 30 de octubre

Transmisión: TV Azteca Deportes

App: TV Azteca Deportes

Página: aztecadeportes.com

Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX

Viernes 30 de octubre

Atlético de San Luis vs Atlas

19:00 hrs — Estadio Libertad Financiera (San Luis Potosí)

FC Juárez vs Querétaro

19:00 hrs — Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez)

Puebla vs Pumas UNAM

21:00 hrs — Estadio Cuauhtémoc (Puebla)

Sábado 31 de octubre

Pachuca vs Tigres UANL

17:00 hrs — Estadio Hidalgo (Pachuca)

Monterrey vs Tijuana

19:05 hrs — Estadio BBVA (Guadalupe)

Chivas vs Atlante

19:07 hrs — Estadio Akron (Guadalajara)

América vs Toluca

21:10 hrs — Estadio Banorte (Ciudad de México)

Domingo 1 de noviembre

Santos Laguna vs Necaxa

17:00 hrs — Estadio Corona (Torreón)

Cruz Azul vs León

19:10 hrs — Estadio Banorte (Ciudad de México)

Recuerda que ambos cotejos los podrás VER EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de la APP de TV Azteca Deportes, Azteca Siete y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva de todo el país.