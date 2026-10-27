Los partidos que transmite TV Azteca de la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Doble cartelera de Viernes Botanero cortesía de TV Azteca Deportes, a primera hora, Bravos contra Gallos y después, la Franja recibirá a los Pumas de la UNAM.
Doble Viernes Botanero cortesía de la mejor televisora del país; TV Azteca Deportes. La marca más potente del futbol mexicano hará su aparición en la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y lo hará con dos partidazos que implican a clubes que sueña con la liguilla en el presente torneo.
Te puede interesar: FECHA y HORARIO para ver el América vs Xolos de Tijuana, partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
A primera hora, los Gallos Blancos de Querétaro se medirán a los Bravos de Juárez en la frontera norte del país este viernes 30 de octubre en punto de las 7 de la noche y justamente el cuadro albiazul tiene que por lo menos sacar el empate si quiere segur peleando por un puesto entre los ocho primeros.
Tras el silbatazo final en Ciudad Juárez, nos enlazamos a suelo poblano para ver el encontronazo entre La Franja y los Pumas de la UNAM, dos conjuntos que tienen esperanzas de meterse a la fase final del certamen. Cabe destacar que, una victoria de Universidad Nacional significaría llegar a los 20 puntos, cifra que hoy tienen los Xolos de Tijuana (octavo lugar).
Partidos de la jornada 15 del Apertura 2026 que transmitirá TV Azteca Deportes
- FC Juárez vs Querétaro
- 19:00 hrs — Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez)
- Viernes 30 de octubre
- Transmisión: TV Azteca Deportes
- App: TV Azteca Deportes
- Página: aztecadeportes.com
- Puebla vs Pumas UNAM
- 21:00 hrs — Estadio Cuauhtémoc (Puebla)
- Viernes 30 de octubre
- Transmisión: TV Azteca Deportes
- App: TV Azteca Deportes
- Página: aztecadeportes.com
Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX
Viernes 30 de octubre
Atlético de San Luis vs Atlas
19:00 hrs — Estadio Libertad Financiera (San Luis Potosí)
FC Juárez vs Querétaro
19:00 hrs — Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez)
Puebla vs Pumas UNAM
21:00 hrs — Estadio Cuauhtémoc (Puebla)
Sábado 31 de octubre
Pachuca vs Tigres UANL
17:00 hrs — Estadio Hidalgo (Pachuca)
Monterrey vs Tijuana
19:05 hrs — Estadio BBVA (Guadalupe)
Chivas vs Atlante
19:07 hrs — Estadio Akron (Guadalajara)
América vs Toluca
21:10 hrs — Estadio Banorte (Ciudad de México)
Domingo 1 de noviembre
Santos Laguna vs Necaxa
17:00 hrs — Estadio Corona (Torreón)
Cruz Azul vs León
19:10 hrs — Estadio Banorte (Ciudad de México)
Recuerda que ambos cotejos los podrás VER EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de la APP de TV Azteca Deportes, Azteca Siete y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva de todo el país.