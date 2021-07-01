Los primeros Juegos Olímpicos en Tokyo 1964

Entramos al mes de julio y faltan solamente 22 días para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. La capital de Japón será la sede de la justa veraniega a 57 años de haber recibido el evento por primera ocasión en 1964.

Dicha edición, fue la primera vez en la que se realizaron los Juegos Olímpicos en una ciudad asiática, la cual mostró el Japón moderno y los avances tecnológicos al mundo, pues cabe recordar, que los Juegos de 1964 fueron una muestra del renacimiento nipón luego de haber sido víctima de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial en 1945.

Apertura de los Juegos Olímpicos de Tokyo 1964

El 10 de octubre de 1964 tuvo lugar la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Tokyo. La inauguración marcó el inicio de un evento que representó un antes y un después en la historia de Japón y el mundo. Fueron los primeros Juegos que se transmitieron a color en televisión por vía satélite en Norteamérica y Europa, lo que permitió que miles de aficionados disfrutaran de la fiesta deportiva desde la comodidad de sus casas.

La ceremonia para dar inicio a los Juegos de la XVIII Olimpiada fue emotiva y emocionante. La exhibición de la cultura japonesa junto al espectáculo pirotécnico, culminó con el encendido del pebetero, el cual iluminó el exatleta Yoshinori Sakai y quedó como un símbolo de paz y esperanza.

#OnThisDay, the Olympic Games Tokyo 1964 kicked off with a special Opening Ceremony.



As we count the days until @Tokyo2020, let's remember iconic moments from 1964.#StrongerTogether pic.twitter.com/3kwmG8mfp5 — Olympics (@Olympics) October 10, 2020

Desfilaron atletas de 93 países en 20 deportes diferentes. Un total de 5 mil 151 deportistas compitieron y el judo, junto con el voleibol, hicieron su aparición por primera vez en el programa olímpico.

Al final de dos semanas de competencias, el medallero lo dominó la Unión Soviética con un total de 96 medallas. Por su parte, México registró una presea y los anfitriones consiguieron 29 metales.

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Fecha y dónde ver los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Recuerda que podrás disfrutar de toda la actividad de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 a partir del 23 de julio de 2021 a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores y especialistas.

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