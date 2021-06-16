Tokyo vive una pesadilla cuando es sede de los Juegos Olímpicos

Japón será sede de los Juegos Olímpicos por segunda ocasión en su historia. Tokyo 2020 se vio retrasado un año por la Pandemia de la Covid-19 que azotó al mundo, pero el evento seguirá adelante y se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto.

No es la primera ocasión en la que el país del sol naciente presenta problemas para albergar la justa internacional. Y es que pareciera que la elección de Japón como sede para los Juegos Olímpicos, trajo consigo una especie de maldición.

Las Guerras pusieron fin al sueño olímpico.

En 1936, Tokyo había sido designado para recibir los Juegos Olímpicos de 1940, sin embargo, dicha edición nunca llegó a disputarse. Dos años antes de su celebración, la capital de Japón renunció a su candidatura debido a su política expansionista en China. No obstante, el Comité Olímpico Internacional, buscó rescatar la celebración de dichos Juegos llevándolos a Helsinki, Finlandia.

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Con menos de dos años para recibir la justa veraniega, Helsinki debía comenzar con los preparativos para el evento, y cuando parecía que todo iría con normalidad, el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939 terminó con las esperanzas, obligando la cancelación de la edición de 1940 y posteriormente, la de los Juegos que debieron llevarse a cabo en Londres 1944.

Después del periodo de Guerra, el cual terminó en 1945, Tokyo y Helsinki volvieron a postularse para cumplir con la asignatura que tenían pendiente de recibir los Juegos Olímpicos, siendo la capital de Finlandia la que albergó las competencias en 1952.

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Tokyo 1964 fue muestra de un renacimiento.

Tuvieron que pasar 24 años para que Tokyo pudiera mostrarle al mundo su renacimiento, pues cabe recordar que Japón fue víctima de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial en 1945.

Fue para 1964 que Japón pasó a ser el primer país asiático en recibir la justa internacional y con ello, pudo demostrar los avances tecnológicos y la reconstrucción por la que pasaron tras el enfrentamiento bélico y las bombas lanzadas por Estados Unidos.

Ahora, 57 años después, Tokyo volverá a ser sede de la justa olímpica en medio de una crisis. La Pandemia alejó a los aficionados y los Juegos Olímpicos se celebrarán únicamente con espectadores locales ante la crisis sanitaria que se vive en el mundo.

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