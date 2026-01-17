Los puntos que podría perder Chivas ante la baja de jugadores en el Clausura 2026

Chivas tiene una encrucijada al tener 8 convocados a la Selección Mexicana para la gira que emprenderá por Centroamérica y Sudamérica, hecho que le podría perjudicar y perder puntos en el Clausura 2026. Lo anterior, ya que Gabriel Milito no contarán con los jugadores, si bien la próxima jornada será postergada, no estarán durante una semana de entrenamiento.

Guadalajara enfrentará este sábado 17 de enero a los Gallos Blancos y el torneo se reanudará hasta el último fin de semana de este mes, debido a los compromisos del combinado azteca. Tras los partidos amistosos, el cuadro rojiblanco se medirá en la jornada 4 a Atlético de San Luis, club que recibió una oferta formal por Joao Pedro, quien ya decidió su futuro .

El conjunto rojiblanco tiene 8 convocados a la Selección Mexicana mayor que disputará partidos amistosos en este enero.|Chivas

México enfrentará a Bolivia el domingo 25 de enero, por lo que jugadores volarían al país hasta el lunes y posiblemente reporten hasta el martes 27, por lo que solo entrenarían con el cuadro rojiblanco unos cuantos días, hecho que le podría causar conflicto al entrenador argentino y perder puntos valiosísimos.

A ello se le agrega que Atlético de San Luis adelantó el partido, pues originalmente estaba pactado a disputarse el domingo 1 de febrero, pero lo movieron para el sábado 31 de enero, de acuerdo con información de David Medrano Félix.

Los convocados de Chivas para la Selección Mexicana

El Rebaño Sagrado es la base de la Selección Mexicana que enfrentará el 22 de enero a Panamá y el domingo 25 a Bolivia, ya que proporcionó 8 jugadores, señal de que da a entender que se están haciendo bien las cosas en Verde Valle, pues suma 2 partidos ganados de manera consecutiva en el arranque del Clausura 2026.

El Guadalajara no contará durante una semana con los siguientes futbolistas:

