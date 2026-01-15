OFICIAL: La primera convocatoria de la Selección Mexicana en 2026 rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

Este jueves 15 de enero del 2026 Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para disputar los encuentros amistosos ante Panamá y Bolivia, juegos de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La convocatoria de México incluye un total de 27 jugadores que se encuentran disputando la Liga BBVA MX pues son juegos amistosos, por lo que Javier no puede convocar a jugadores de Europa.

Los futbolistas convocados por Javier Aguirre fueron:

Porteros: Luis Malagón, Tala Rangel y Carlos Acevedo

Defensas: Richard Ledezma, Jorge Sánchez, Guzmán, Reyes, Juárez, Aguila, Everardo López, Jesus Gallardo y Bryan González

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Luis Romo, Erik Lira, Denzel García, Lainez, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Obed Vargas, Brian Gutierrez y Gilberto Mora

Delanteros: Angel Sepúlveda, German Berteramo y Armando González

Los rivales que tendrá México

Javier Aguirre se enfrentará con esa convocatoria a la Selección de Panamá y Bolivia. En el caso de Panamá, logró clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se ubica en el Grupo L, por lo que es una prueba destacada para la Selección Mexicana.

Grupo L



Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

El partido contra Panamá, será el jueves 22 de enero del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Rommel Fernández.

Por otra parte, en el caso de Bolivia, logró entrar al repecheja de la Copa Mundial de la FIFA por lo que aun tiene posibilidades de clasificar. Una selección que destaca por su nivel y que será una prueba llamativa para los convocados mexicanos.

El encuentro ante Bolivia será el domingo 25 de enero del 2026 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, que se encuentra en pleno proceso de remodelaciónen, en punto de las 13:30 horas tiempo del centro de México.

