Flamengo rompe el mercado con fichaje histórico

Después de una larga novela, Flamengo logró lo que parecía imposible: el regreso de Lucas Paquetá al club que lo vio nacer futbolísticamente. El conjunto carioca desembolsó 42 millones de euros, más de 260 millones de reales, para concretar la compra del mediocampista al West Ham United, en una operación récord para el futbol brasileño.

El club inglés confirmó la salida del jugador mediante un comunicado oficial, en el que aseguró que hizo todo lo posible para convencerlo de quedarse. Sin embargo, la voluntad de Paquetá fue determinante. El futbolista buscaba volver a Brasil en busca de un nuevo comienzo, luego del fuerte desgaste mental que le dejó el proceso legal que enfrentó en los últimos años.

Fichaje que rompe récords en Brasil

Con esta operación, Paquetá se convierte en el jugador más caro contratado por un club brasileño, superando la marca impuesta apenas semanas atrás por Gerson, quien llegó al Cruzeiro procedente del Zenit por 27 millones de euros. La diferencia entre ambas transferencias ronda los 100 millones de reales, una cifra que refleja la magnitud del movimiento hecho por Flamengo.

A sus 28 años, el mediocampista vuelve como una figura consolidada y con experiencia de élite. Titular con Brasil en el Mundial de Qatar 2022, Paquetá llega para ser uno de los ejes del proyecto deportivo del club, que vuelve a apostar fuerte por un talento formado en casa, un auténtico "cría del Ninho do Urubu".

De Europa al Maracaná

Paquetá dejó Flamengo en 2018 rumbo al AC Milan, en una venta cercana a los 38 millones de euros. Su paso por Italia no fue el esperado y, tras dos temporadas, emigró al Lyon, donde recuperó su mejor versión y llamó la atención del West Ham, club en el que terminó por consolidarse en la Premier League.

Con los "Hammers", Paquetá disputó 139 partidos, marcó 23 goles y dio 15 asistencias, números que no alcanzan a reflejar su peso real dentro del equipo londinense. Fue ahí donde vivió el momento más complejo de su carrera, al ser señalado en un presunto esquema de apuestas ilegales, caso del que ya fue declarado inocente y que incluso frustró un traspaso al Manchester City.

En su emotiva despedida, el brasileño fue claro: "Nunca pedí irme, pedí volver a casa". Hoy, Paquetá regresa al Flamengo no solo como refuerzo estelar, sino como símbolo de resiliencia, identidad y ambición, en un fichaje que ya es historia del futbol latinoamericano.

