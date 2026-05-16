¡William Machado silencia al Mineirão! Mirassol rescata el empate ante Atlético Mineiro

William Machado marcó el gol del empate en el duelo entre Atlético Mineiro y Mirassol correspondiente a la Jornada 15 del Brasileirao 2026. El partido cambió completamente tras la anotación que silenció el Mineirão y dejó todo abierto en un encuentro lleno de intensidad. Mira el resumen, el gol y las mejores jugadas del Atlético Mineiro vs Mirassol EN VIVO.

