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Fútbol

¡William Machado silencia al Mineirão! Mirassol rescata el empate ante Atlético Mineiro

Cuando parecía que Atlético Mineiro se quedaba con la victoria, William Machado apareció para marcar el 1-1 y cambiar por completo el rumbo del partido en la Jornada 15 del Brasileirao. Aquí te contamos cómo fue el gol y qué deja este resultado.

Por: Azteca Deportes

Con información de: Azteca Deportes

William Machado marcó el gol del empate en el duelo entre Atlético Mineiro y Mirassol correspondiente a la Jornada 15 del Brasileirao 2026. El partido cambió completamente tras la anotación que silenció el Mineirão y dejó todo abierto en un encuentro lleno de intensidad. Mira el resumen, el gol y las mejores jugadas del Atlético Mineiro vs Mirassol EN VIVO.

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