¡Alan Minda prende fuego al Mineirão! Golazo para el 1-0 de Atlético Mineiro ante Mirassol
Alan Minda apareció con un auténtico golazo para adelantar al Atlético Mineiro frente a Mirassol en la Jornada 15 del Brasileirao. El ecuatoriano desató la locura en el Mineirão con una definición espectacular.
Alan Minda marcó un golazo para poner el 1-0 de Atlético Mineiro ante Mirassol en la Jornada 15 del Brasileirao 2026. El atacante ecuatoriano abrió el marcador con una gran definición y desató la euforia de la afición en el Mineirão. Revive el gol, las mejores jugadas y el resumen EN VIVO del Atlético Mineiro vs Mirassol por TV Azteca Deportes.