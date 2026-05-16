¡Alan Minda prende fuego al Mineirão! Golazo para el 1-0 de Atlético Mineiro ante Mirassol

Alan Minda marcó un golazo para poner el 1-0 de Atlético Mineiro ante Mirassol en la Jornada 15 del Brasileirao 2026. El atacante ecuatoriano abrió el marcador con una gran definición y desató la euforia de la afición en el Mineirão. Revive el gol, las mejores jugadas y el resumen EN VIVO del Atlético Mineiro vs Mirassol por TV Azteca Deportes.