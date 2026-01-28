Real Betis vs Feyenoord: fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del duelo de ALTO RIESGO en Europa League

La UEFA Europa League entra en su fase más tensa y el Real Betis vs Feyenoord aparece como uno de esos partidos que no admiten errores. En Sevilla no habrá margen para especular: los verdiblancos necesitan ganar para asegurar su lugar entre los ocho mejores, mientras que el conjunto neerlandés llega obligado a una hazaña para seguir con vida en Europa.

El escenario será La Cartuja, un estadio que promete presión, intensidad y un ambiente europeo a la altura de una noche decisiva. Para el público latino que sigue el futbol desde Estados Unidos, este es uno de esos partidos que valen la pena marcar en el calendario.

¿Qué se juega el Real Betis ante Feyenoord en esta última jornada de Europa League?

El Real Betis llega a la jornada 8 ubicado en la octava posición con 14 puntos, pero la derrota ante PAOK encendió las alarmas. Un triunfo le garantiza el pase directo a los octavos de final, mientras que un empate o una caída lo dejarían dependiendo de la diferencia de goles y otros resultados.

El equipo de Manuel Pellegrini sabe que su fortaleza como local es su mayor respaldo. En competiciones europeas, el Betis ha convertido su estadio en un terreno incómodo, con presión alta, posesión controlada y efectividad en momentos clave.

Una semana ilusionante, tres batallas por disputar en La Cartuja.



Unidos para luchar desde 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 y desde 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐚 del césped.



A sus órdenes, mi capitán. pic.twitter.com/rkUP1dqPwz — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 28, 2026

Feyenoord, obligado a ganar y esperar un milagro europeo

Del otro lado aparece un Feyenoord que llega 26º con 6 puntos, con la necesidad de ganar sí o sí y esperar una combinación de resultados para aspirar a los playoffs. El reciente triunfo 3-0 ante Sturm Graz devolvió algo de esperanza, pero la realidad es que el margen es mínimo.

El equipo dirigido por Robin van Persie apostará por transiciones rápidas y agresividad ofensiva. Su reto principal será sostener el orden defensivo en un estadio que castiga cualquier error.

Fecha, hora y lugar del Real Betis vs Feyenoord en Estados Unidos

El partido se disputará el jueves 29 de enero de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Horarios en Estados Unidos:

