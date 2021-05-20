Brandi Lauren, la belleza del ring que WWE dejó escapar | FOTOS

Ella es Brandi Lauren, luchadora profesional que firmó contrato con WWE en agosto de 2020, pero en mayo de 2021 fue despedida de su contrato. Conoce más de su vida y carrera en el ring.

Su nombre es Brandi Lauren Pawalek.

Lucha también como Skyler Story y Ava Storie.

Nació el 26 de septiembre de 1996.

Es originaria de Buffalo, Nueva York, Estados Unidos.

Además de ser luchadora profesional, es modelo.

Debutó en marzo de 2016 de manera profesional.

Fue entrenada por el luchador Jay Lethal.

Ha luchado para varias empresas independientes en Estados Unidos.

Como: Evolve, Shine Wrestling y FTPW.

Entre 2017 y 2018 estuvo en Impact Wrestling.

En octubre de 2020, WWE confirmó su contratación.

La luchadora fue enviada al Performance Center, para entrenarse.

Sorpresivamente, la luchadora fue despedida en mayo de 2021.

Esto fue parte de varios recortes en NXT, marca de WWE.

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Encuéntrala como: @brandilauren_

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