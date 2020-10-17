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'El Poderosísimo 10', llegó a Auto Luchas AAA y causó sensación

El grupo de recolectores que se hicieron famosos en las redes sociales, fueron los invitados de lujo este sábado a Auto Luchas AAA, en donde conocieron a las estrellas de la Tres Veces Estelar.

Por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Auto Luchas AAA El poderosísimo 10
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