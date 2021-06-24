Lady Shani, belleza y violencia en el ring | FOTOS

Conoce más de su carrera y checa las mejores fotos de Instagram de Lady Shani, estrella de Lucha Azteca y Lucha Libre Triple A. Una luchadora que combina la belleza con la rudeza y una gran habilidad dentro del ring.

Mejores fotos de Lady Shani

Como muchas y muchos enmascarados, su nombre es una incógnita.

Nació el 2 de marzo de 1993.

Es originaria de la Ciudad de México.

Su debut profesional fue en diciembre de 2009, con apenas 16 años.

Originalmente luchaba como Sexy Lady.

Su debut en Triple A fue en 2012, pero en 2015 nació el personaje de Lady Shani.

Ha sido dos veces campeona Reina de Reinas de AAA.

Primero en 2017 y después en 2018.

Además en 2020 ganó el torneo Lucha Fighter y la Copa Triplemanía Femenil.

También ha ganado dos luchas de apuestas.

La máscara de la luchadora Venus y la cabellera de Faby Apache.

Es una de las luchadoras más populares de Triple A.

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Encuéntrala como shanitriplea

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