Luchadores que han tenido su versión mini

La lucha libre en la categoría mini es una de las grandes atracciones que presenta el pancracio nacional para la afición, impulsada y llevada a los primeros planos, gracias al creador de AAA, el licenciado Antonio Peña.

Durante la década de los 90 se registró el "boom" al presentar la versión mini de las grandes figuras en la Tres Veces Estelar, fórmula que en muchas otras empresas comenzaron a realizar.

Mascarita Sagrada, uno de los más reconocidos y con experiencia internacional, debutó el 22 de septiembre de 1989 en la Arena México. Es sin duda el personaje mini que marcó a miles de generaciones de fans.

El 25 de noviembre de 1990, Octagoncito se subió al cuadrilátero por primera ocasión, el resto es historia. Sin duda alguna, otro de los consentidos minis de la afición.

La Parkita también apareció en 1990, su combate de debut se registró en la Monumental de Monterrey, el personaje sigue siendo vigente y es tanta su trascendencia que personajes con las tablas suficientes le han dado continuadad ante la veteranía de antecesores.

Los minis que más proyección tienen dentro de Lucha Azteca AAA en la actualidad son Dragon Kid y Laredo Boy, que son las versiones de Drago y Laredo Kid.

Inclusive, Laredo Kid llegó a la Final del torneo Lucha Figther, en donde perdió ante Dinastía, pero dejó una importante impresión para los fanáticos de la lucha libre y la modalidad de los minis.

En su momento también ha existido Mini Abismo Negro, Mini Chessman, Mini Parka Negra.

En tiempos lejanos en Triplemanía III, hubo una lucha en jaula en la que se presentaron Súper Muñequito, Mascarita Sagrada, Torerito, Fuercita Guerrera, Ninjita, Jerryto Estrada, Espectrito Primero, Octaconcito, Espectrito Segundo, La Parkita, y los Payasos Minis y Mini Calo, siendo esta lucha juzgada por Mini Tirantitos y dejando la máscara Payasito Rojo.